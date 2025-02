Mibe fektessem a PMÁP-kamatot? Válaszolnak a magyar profik

Nagy pénzek szabadulnak fel a mostani hetekben, elsősorban a Prémium Magyar Állampapír kamatfizetéseinek köszönhetően. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint a pénzpiaci és kötvényalapok továbbra is versenyképesek az állampapírokkal szemben, de a magasabb hozam érdekében érdemes fokozatosan növelni a kockázati kitettséget, és azt is elárulják, mivel. A „forint vagy deviza” kérdésben abban mindenki egyetért, hogy fontos a devizában való diverzifikáció, de ennek mértékében és időzítésében már megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint nem érdemes sok pénzzel a forint ellen fogadni, mások úgy látják, hogy hosszú távon a hazai fizetőeszköz nem tud kitörni a gyengülő trendből. A szakértők azt is elárulták, mit gondolnak az amerikai részvényekről, érdemes-e még ezekbe fektetni, illetve milyen egyéb régiók részvénypiacai hozhatnak most sokat a konyhára.

Mostani körképünkben a Gránit Alapkezelő, a Hold Alapkezelő, a K&H Alapkezelő, az MBH Alapkezelő, az OTP Alapkezelő és a VIG Alapkezelő befektetési szakértői vettek részt.

A következő hetek nagy sztorija a megtakarításoknál a prémium állampapírok kamatfizetése. Az eddigi állampapír-befektetők számára mely befektetési alapok lehetnek most a leginkább vonzóak, és ti mely papírok felé terelitek most leginkább az értékesítést?

Tóth István portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő: Kockázati szempontból nem jelentenek jelentős különbséget a pénzpiaci és rövid kötvényalapjaink, illetve a tőkevédett alapunk a lakossági állampapírokhoz képest, és az újraárazódott prémium állampapírokkal szemben versenyképes alternatívát tudnak nyújtani.

Emellett kedvező beszállási szintre emelkedtek a kötvényhozamok is az elmúlt félév során, így némileg nagyobb kockázatvállalás mellett a hosszabb kötvényalapoktól is jó teljesítményt várunk idén.

A Trump fémjelezte gazdaságpolitika elég hirtelen piaci mozgásokat okozott már az év első hónapjaiban is, ezért a magasabb kockázatot is felvállalni képes befektetők részére releváns alternatívát jelenthetnek akár az abszolút hozamú alapok is – ám ügyfeleinket nem befolyásoljuk befektetési döntéseik meghozatalában.

Tóth István portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő

Móricz Dániel befektetési igazgató, Hold Alapkezelő: Vélhetően a magasabb visszatekintő hozamok miatt már 2024-ben is elmozdult a befektetők érdeklődése az alacsonyabb kockázatú (pénzpiaci, kötvény) befektetési alapok irányából a valamivel kockázatosabb típusok (vegyes, abszolút hozamú) irányába. Idén ennek a folytatására számítunk. Az ideális az lenne, ha a befektetők a befektetési időhorizontjuknak megfelelő kockázatú terméket választanának. Miután Magyarországon indokolatlanul alacsony a kockázatosabb befektetési alapok aránya, ezért hosszabb távon a jelenlegi folyamat kedvező.

Mi azt javasoljuk a befektetőknek, hogy hosszú távon gondolkozva érdemes fokozatosan, több lépésben emelni a kockázati kitettséget (pl. abszolút hozamú, vegyes, vagy részvény alapokkal), de nem szabad hirtelen jelentős kockázati kitettséget változtatni csak azért, mert épp most fizetnek vagy járnak le lakossági állampapírok.

Duha Bence szenior értékesítési és terméktámogatási menedzser, Gránit Alapkezelő: Úgy látjuk, hogy az extrém magas PMÁP-kamatfizetések után, amik kockázatmentesen tudtak szinten mindenki számára vonzó értékajánlatot nyújtani, a befektetőknek újra „fel kell fedezniük”, hogy mekkora kockázatot hajlandók vállalni. Nálunk, a Gránit Alapkezelőnél, ezért most azon van a hangsúly, hogy segítsük az ügyfeleket ebben a döntéshozatalban, és minden kockázati szinten versenyképes terméket tudjunk nyújtani. Akiknek a kockázatmentesség volt a PMÁP fő előnye, azoknak az alacsony kockázatú és tíz éve kiszámítható növekedést elérő MPTIA ingatlanalapunkat ajánljuk, akiknek a reálhozam a hívószó, azoknak a vegyes alapokat gondoljuk jó alternatívának, azon befektetőket pedig, akiknek továbbra is cél a kétszámjegyű hozam elérése, fejlett piaci és régiós részvényalapokkal, illetve abszolút hozamú kötvényalapokkal tudjuk segíteni a céljaik elérésében.

Duha Bence szenior értékesítési és terméktámogatási menedzser, Gránit Alapkezelő

Loncsák András befektetési igazgató, VIG Alapkezelő: Az állampapírok kamatainak felhasználása egy jól diverzifikált befektetési portfólió részeként segíthet csökkenteni a kockázatokat és javíthatja a hozamkilátásokat. Az általunk preferált alapjaink elérhetőek forintban, euróban és dollárban is egyaránt; így a forinttól eltérő devizában befektetni kívánó ügyfeleknek is ésszerű alternatívát jelenthet devizaváltási költségek nélkül.

Három alapunk kimagasló eredményeket hozott az elmúlt időszakban, mely alternatívát jelenthet az inflációkövető állampapírok kamatainak befektetési lehetőségét kereső ügyfeleinknek.

Az egyik a VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, amely azoknak a lakossági befektetőknek felelhet meg a legjobban, akik továbbra is túlnyomóan kötvényekbe fektetnének be, de a korábbi inflációhoz igazított kamatozású állampapírok múltbeli hozamait célul kitűzve tudatosan a korábbiaknál nagyobb kockázatot vállalnának. Azon befektetőinknek, akik fontosnak tartják a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételét a befektetéseik során a VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap lehet optimális választás. Az Alap kötvény típusú befektetésekbe fektető hányada magas (2024 év végén megközelítőleg 70%), Mindezt kiegészíti az Alap abszolút hozamú befektetési stratégiájából adódó egyéb, magasabb kockázatú befektetési lehetőségek folyamatos keresése, amelyek hosszú távon képesek lehetnek meghaladni az állampapírok hozamait. Akik nyitottak emelt kockázatra a magasabb hozampotenciál érdekében a VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alapot ajánljuk.

Loncsák András befektetési igazgató, VIG Alapkezelő

Kovács László Viktor üzletfejlesztési és értékesítési igazgató, MBH Alapkezelő: A egyszerűbb megoldás lehetne az abszolút hozamú alapokat választani, hiszen azok nyújtják a legrugalmasabb befektetéskezelés lehetőségét minden tekintetben. De! Nem mindenkinek fér bele a kockázatvállalási hajlandóságába ez az összetettebb struktúra, és fontos, hogy minden igényre tudjunk megoldást találni. A befektetők jelentős része szembesül ezekben a hónapokban azzal, hogy a lejáró állampapírokon elért hozamoknak már csak harmada lehet realizálható ugyanazon a kockázati szinten befektetve.

Megváltoztak a piaci körülmények, amire mindenki számíthatott, de a döntés dilemmája csak most realizálódott sokak számára. Gyorsan fel kell ismerni, hogy vagy megelégszünk ezekkel a jóval alacsonyabb hozamszintekkel, vagy elindulunk az eggyel magasabb – ám továbbra is mérsékelt/közepes - kockázatú, ám magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközosztályok irányába annak érdekében, hogy a lejáró és a választott eszköz várható hozama lehetőség szerint jobban közelíthessen egymáshoz.

Az állampapírok és kötvény alapok irányából elmozduló befektetők körében az óvatos vegyes alapok a legnépszerűbbek, hiszen itt az árfolyam kilengések még mérsékeltebbek, de a portfóliókban lévő részvény típusú eszközök segítségével, kedvező esetben túlszárnyalható az előbbiek teljesítménye.

A befektetők megtalálják a kínálatban a magasabb részvényaránnyal működőket is - ki-ki a hozam/kockázati étvágyának megfelelőt -, így akár egy termékkategórián belül lehetséges a leginkább megfelelőt kiválasztani. A leghatékonyabb módszer azonban még mindig a portfólióépítés. Amennyiben lehetőségünk engedi, válasszunk többféle, eltérő tulajdonsággal rendelkező befektetési eszközt, amivel hatékonyan és a kockázatokat mérsékelve tudunk fenntartható módon hozamgyarapodást elérni.

Bánhalmi Gábor, vezető stratéga, K&H Alapkezelő: A lakossági állampapírok továbbra is fontos elemét alkotják egy megfelelően színes portfóliónak, viszont aki hosszabb befektetési időtávban, legalább 3-5 évben tud gondolkozni és elfogadja az átmeneti ingadozást a magasabb hozamlehetőségért cserébe, érdemes a vegyes típusú befektetési alapok felé fordulnia. Ezek a befektetési megoldások ugyanis önmagukban is egy nagyon színes, jól összeállított portfóliót alkotnak, hazai és nemzetközi kötvényekkel, részvényekkel és akár devizakitettséggel is.

Egy ilyen, részvényeket is tartalmazó portfólió már sokkal jobb eséllyel hoz infláció feletti, valódi reálhozamot, tartós befektetés számlán (TBSZ) a megfelelő időtávon megtartva pedig adómentessé válik a megtermelt hozamunk is.

Jelentős volatilitás van a forint árfolyamában, most épp erősödik a hazai fizetőeszköz. Devizás vagy forintos eszközökbe érdemes-e most fektetni, és miért?

Kovács László Viktor: Érzékelhetően megnőtt az igény az utóbbi időszakban az idegen devizában elérhető befektetési eszközök iránt.

A jelenlegi forint erősödést sokan használják ki arra, hogy konvertálják a megtakarításaik egy részét és/vagy direkt módon a devizapiacon nyissanak spekulatív pozíciókat.

Érdemes lehet e tekintetben is diverzifikálni, hiszen, ha nincs jelentős forint gyengülés, akkor a hazai devizában elérhető hozamok szignifikánsan magasabbak lehetnek ugyanazon kockázati szint mellet, ám, ha gyengülünk, akkor az árfolyamhatás mértéke átbillentheti a mérleget az idegen devizában jegyzett eszközök felé. Ezért lehet jó taktika, többféle devizanemben megtakarítani, illetve olyan termékeket keresni, melyek diverzifikált kitettséget nyújtanak. Az MBH Alapkezelőnél épp januárban indítottunk számos alapunk esetében EUR és USD devizanemekben jegyzett sorozatokat, és az első félév során szeretnénk ezt a kört még tovább bővíteni az abszolút hozamú alapok esetében. Emellett számos alap rendelkezik olyan befektetési politikával, mely a portfóliójában lévő külföldi eszközök esetében nem él a devizafedezés lehetőségével, melynek következtében mind az egyes eszközök (például a részvények, kötvények), mind a forint esetleges gyengülése egyaránt hozamot generál a befektetők számára, mindezt forintban elérhető módon. Kiváló példa erre az MBH Észak Amerikai Részvény Alap a 2024. évi 41%-ot meghaladó hozamteljesítményével. Fontos az elején kialakítani egy elképzelést, és pontosan definiálni az igényeket, mert, ha még sincs jelentős forintgyengülés, akkor bánkódhatunk az elmulasztott forintos hozamok miatt is. Aki diverzifikál, nem tud mellé lőni. Érdemes e tekintetben is konzultálni a tanácsadó kollégákkal, mert minden helyzetre van elérhető megoldás.

Bánhalmi Gábor: Fontos, hogy megfelelő devizakitettséget tartsunk befektetéseinken belül. A forint árfolyama rendkívül volatilis, és ez az ingadozás az előttünk álló időszakban is folytatódhat. Ahogy azonban a dollár és főleg az euró kamatok várhatóan tovább mérséklődnek majd, egyre lényegesebb szempont lesz a devizára váltott összegek megfelelő befektetése is.

Érdemes arra figyelnünk, hogy megtakarításunk ezen részére ne rövid távú, spekulatív eszközként, hanem hosszú távú, stabil építőelemként gondoljunk.

Ebben segíthetnek az olyan befektetési megoldások, mint a vegyes befektetési alapok akár euróban, akár dollárban, amelyek tartalmaznak részvény-, kötvény- és pénzpiaci jellegű eszközöket is a portfóliójukban. Ezekkel a befektetési megoldásokkal több szempontból is jól járhatunk: védelmet kaphatunk a forint esetleges további gyengülése ellen, befektetési portfóliónk értéke stabilabb lesz ingadozó forint árfolyam mellett, illetve profitálhatunk a kötvény- és részvénypiacok hosszabb távú, nagyobb hozamlehetőségéből is.

Bánhalmi Gábor, vezető stratéga, K&H Alapkezelő

Rigó Gábor portfóliómenedzser, Gránit Alapkezelő: A jelenlegi devizaárfolyam-szintek mellett is a diverzifikálnám a befektetéseim devizákban is, azon belül is

a kockázatosabb befektetési eszközök vásárlása esetén kifizetődőbb lehet a devizaalapú befektetés. Főleg annak függvényében, hogy a következő években is folytatódhat a magyar fizetőeszköz szisztematikus értékromlása a vezető devizákkal szemben.

Loncsák András: A forinttal kapcsolatban aszimmetrikus kockázatokat látunk. Bár a sérülékenységi mutatóink sokat javultak (költségvetési hiány, fizetési mérleg, jegybanki devizatartalék) és a jegybanki alapkamat szintje sem fog gyorsan csökkenni a friss inflációs adatok tükrében, az ország befektetői megítélése azonban a sokszor voluntarista gazdaságpolitika miatt továbbra sem pozitív. A forint árfolyama így továbbra is kitett a globális kockázati hangulat változásainak és a hazai politikai fejleményeknek. Bár egyelőre itthon is azt látjuk, hogy az árfolyam stabilizálása a korábban látottnál fontosabbá vált, de a jövő évi választások előtti szoros politikai verseny ezt az igényt felülírhatja – a fiskális lazítás javára és az árfolyam kárára.

Továbbra is azt javasoljuk tehát, hogy érdemes a megtakarítások egy részét devizában elhelyezni, különösen nagyobb forint erősödések után érdemes gyűjtögetni a devizakitettséget.

Aki közvetlen devizakitettséget szeretne, annak befektetési alapjaink euróban és dollárban megvásárolható sorozatait ajánljuk. Abszolút hozamú alapjaink például elérhetőek ilyen formában is. De jó alternatíva lehet olyan befektetési alapot választani, amit forintban lehet megvásárolni, de a mögöttes eszközök nagy része devizabefektetés – így devizaátváltás nélkül tud a befektető a forintárfolyam esetleges gyengüléséből profitálni. Nemzetközi részvény- vagy kötvénykitettséget érdemes így felvenni, erre is ajánlunk termékeket. A VIG Alapkezelő ebben maximálisan partner, hiszen számos alapunk elérhető HUF mellett EUR, USD, CHF, PLN és CZK sorozatban is, amelyek a piaci igényeknek megfelelően lehetnek fedezettek vagy fedezetlenek.

Tóth István: A jelenlegi forint erősödés egyik katalizátora volt, hogy megállt a jegybank a kamatcsökkentéssekkel, amihez az elmúlt héten még hozzáadódtak az orosz-ukrán háború lezárásának irányába mutató lépések.

Jelenleg növekvő esély mutatkozik, hogy megvalósulhat egy tűzszünet, és elindulhatnak a felek egy tartósabb béke irányába, amelynek megvalósulása esetén még látunk teret a forint további erősödésére.

Ha ez a béke azzal tudna járni, hogy tartósan mérséklődnek az energiaárak a régiónkban, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a forint is tartósan erősebb szinteken tudjon stabilizálódni. Ezért némileg óvatosabb megközelítést igényel, hogy mekkora részt érdemes tartania a befektetőknek devizás megtakarításokban, mert látszanak a forint erősödés irányába mutató kockázatok is.

Móricz Dániel: A legfontosabb elv, hogy hosszú távon olyan devizában érdemes tartani a megtakarításainkat, amelyben azokat később fel szeretnénk használni. Így Magyarországon forintban, amit azonban árnyal az a kép, hogy hazánk egyre inkább “euroizálódik” (szorosan kötődik az eurózónához és a külkereskedelmen keresztül az euró-forint árfolyam gyorsan érezteti hatását az árszínvonalban).

Mindezek fényében és figyelembe véve a jelenlegi, 400 forint körüli euró árfolyamot, érdemes lehet a megtakarítások egy részét a forint mellett euróban befektetni/tartani.

Utóbbi aránya többek között függhet az egyéni életpályáktól, várható jövőbeli kiadások alakulásától. (Aki például a gyereke nyugat-európai egyetemi taníttatására tesz félre most, annak értelemszerűen nagyobb arányú eurós portfóliórész indokolt.)

Móricz Dániel befektetési igazgató, Hold Alapkezelő

Nagyobb korrekciókat látni az amerikai tech részvényeknél, mi a várakozásotok az idei évre? Érdemes még az amerikai részvénypiacon befektetni vagy nagyobb potenciál van a régiós papírokban?

Loncsák András: A stratégia szerint kisebb pozitív hozamot várunk az amerikai piacon idén, ezét bár alapvetően jó a makrokörnyezet, jobb lehetőségeket látunk más piacokon. Ennek oka, hogy egy – általunk is várt - rotáció indult el a részvénypiacon, mivel az amerikai tech szektor nagyon magas prémiummal forog a piaci többi részéhez képest, annak ellenére, hogy a következő időszakban a növekedési előnye eltűnhet. Ehhez járul hozzá a nagyobb magas és az idei évben jelentősen megemelt AI beruházási tervek, melyek megtérülése – főként a Deepseek új verziójának megjelenése után – kérdéses lehet. És bár az amerikai piac több szektora jól teljesíthet, a nagy technológiai részvények soha nem látott magas súlya nyomás alatt tarthatja a teljes piacot.

De nemcsak árazási, hanem pozícionáltsági problémák is vannak. Az idei évre ugyanis egy konszenzus volt: az amerikai részvény fog legjobban teljesíteni az új Trump érában. A befektetők nagy része is e szerint pozícionálta magát, ami szintén komoly kockázatot jelent, főként a piaci volatilitás megjelenésével. Ezzel szemben az amerikai kötvénypiacok, illetve az Amerikán kívüli részvények is nagyon régen látott diszkonttal forognak, így itt jobb lehetőségeket látunk addig, míg ezek a pozícionáltsági, árazási egyenlőtlenségek nem állnak helyre valamelyest.

Az idei évben a régiós részvényeket preferáltuk főként, nagyon optimisták vagyunk a lengyel piacra, ahol a nagyon magas árazási diszkont az orosz-ukrán de-eszkalációval jelentősen csökkenhet.

Bár a régiós részvények már az eddigi másfél hónapban is sokat emelkedtek, még mindig jóval a háború előtti évekhez képest jelentősen jobb árazáson forognak. A lengyel részvénypiac különösen jó lehet, az EU pénzek megérkezése komoly hátszelet jelenthet a lengyel gazdaságnak.

Móricz Dániel: Rövid távon bármi megtörténhet a tőkepiacokon, de hosszabb távon messze a legfontosabb hozamvezérlő tényező, hogy az ember milyen árazottságon vásárol, fektet be. Az amerikai részvénypiac összességében, de különösen a technológiai részvények igen drága árazottság mellett forognak. Ennek oka, hogy ezek valóban nagyszerű vállalatok, de kérdés, hogy a múlt alapján már igencsak felfokozott várakozásokat tudják-e hozni. Az elmúlt száz év tapasztalata alapján ilyen árazottság mellett történő befektetés nyomott hozamokat eredményezett hosszú távon.

Ezzel szemben a régiós, a nyugat-európai vagy akár a latin-amerikai részvénypiacokon nem magas az árazottság. Hosszabb távon ezeket vonzóbbnak tartjuk.

Halas Zoltán portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő: Amerikai részvénypozíciót vállalni talán optimálisabb most, mint mondjuk három hónappal ezelőtt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai részvénypiacok oldalaztak, amit egy emelkedő (bull) piaci konszolidációnak gondolok. Több negatív esemény is történt, ami nagyobb piaci korrekciót okozhatott volna, mégis a csúcstól számított legnagyobb esés mindössze 5% volt az S&P500 esetében. Ezt a december végi, vártnál szigorúbb amerikai jegybanki üzenet okozta. A DeepSeek (amit inkább egy momentum crash-nek és nem egy trendfordító eseménynek gondolok) és a heti rendszerességgel megjelenő vámrendelkezések, sem okoztak 3%-nál nagyobb eséseket. A vártnál kedvezőtlenebb inflációs adatokra már nem is reagált a piac. Ezek az esések szerintem jelentősen csökkentették az amerikai piaccal kapcsolatos felfokozott várakozásokat, és csökkentek a spekulatív pozíciók is.

A zaj jelentősen megnőtt az új amerikai adminisztráció beiktatása óta, de véleményem szerint a piac alkalmazkodott ehhez. A piac a legkisebb ellenállás felé szokott mozogni, ami véleményem szerint az emelkedés (mivel a számos negatív hír ellenére nem történt jelentős esés).

A régiós piacokat a béketárgyalások hírére nagyon megvették, itt, ha nem lesz rövid távon belül tényleges békekötés, szerintem esélyes egy korrekció, amit érdemes lehet megvenni - mert alapvetően optimisták vagyunk a régiós kilátásokkal kapcsolatban.

Halas Zoltán portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő

Bánhalmi Gábor: A részvénybefektetéseknél mindig hosszabb távon érdemes gondolkodni és megkeresni azokat a régiókat és szektorokat, ahol a várható vállalati profitokhoz képest még vonzó áron lehet részvényeket vásárolni.

Ebből a szempontból az amerikai részvénypiac most már nem mondható olcsónak, így akár az európai, akár a feltörekvő piacokon kedvezőbb értékeltségi szintekkel találkozhatunk.

Ezzel együtt a digitalizáció, a mesterséges intelligencia terjedése egy olyan hosszú távú megatrend, ami velünk lesz a következő években is, de talán most kissé előre szaladtak a várakozások és az árfolyamok, így ezen a téren érdemes türelmesnek lenni és vonzóbb ár/érték arányú szektorokat keresni.

Kovács László Viktor: Az USA részvénypiaca az elnökválasztást követő felülteljesítését tulajdonképpen egy az egyben visszaadta, ezáltal oldódott a rövid távú túlvettsége. Ugyanez látszik a pozícionáltsági adatokból is, a korábbi felülsúlyokat jelentős mértékben zárták a befektetők portfólióikban. Véleményünk szerint az USA részvénypiacán négy fontos tényező azonosítható, amelyek felfelé hajtották a részvényárakat az elmúlt hosszabb időszakban és ezekben jelen állás szerint az idei évben sem várható negatív irányú változás. E négy tényező az egészséges fundamentális kép, a vállalati részvényvisszavásárlások volumene, az emelkedő jövedelmek által gerjesztett passzív beáramlás, valamint az AI sztori, ami magasan tartja a növekedési várakozásokat. Amennyiben ezen tényezők esetében negatív változást tapasztalunk az jelentősen befolyásolhatja az USA részvénypiacával kapcsolatos várakozásokat.

Ezzel szemben a régiós részvénypiacokon merőben más folyamatok adnak okot a bizakodásra. Rövid távon a legfontosabb tényező az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejlemények lehetnek, ami a nyomott értékeltségi szintek miatt nagy ralit hozhat ezeken a piacokon, még úgy is, hogy a pozitív forgatókönyv már részben be van árazva jelenleg is.

Úgy gondoljuk, hogy az egyéni kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelő mértékben mindkét piacnak helye van egy jól átgondolt befektetői portfólióban, mindkettőben megvan az a potenciál, amivel hozzájárulhat a befektetett vagyon növeléséhez.

Rigó Gábor: Az elkövetkező évben több faktor is segítheti az amerikai részvények teljesítményét. Úgy néz ki, a gazdaságnak sikerül a „no-landing” forgatókönyv, és komolyabb gazdasági visszaesés nélkül sikerül leküzdeni a magas infláció, és az ezt kezelendő magas alapkamat okozta sokkot. Illetve az új, Trump-i adminisztráció valószínűsíthető pozitív hatását a részvénypiacokra. A régiós részvénypiacok eddig jól teljesítettek az idei évben és további a pozitív hatást jelenthet a teljes régiós piacra, ha befejeződne az orosz-ukrán háború.

Ezek alapján mind a kettő részvénypiac jól teljesíthet a következő időszakban.

Rigó Gábor portfóliómenedzser, Gránit Alapkezelő

