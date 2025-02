Gigantikus pénzösszeg ömlött állampapírba, két kedvencet zsákoltak a magyarok

Múlt héten 230 milliárd forint ömlött állampapírba az Államadósság Kezelő Központ bruttó értékesítési adatai alapján. Az előző hetinél jóval nagyobb kereslet hátterében az állhat, hogy számos Prémium Magyar Állampapír sorozat az utóbbi néhány napban fizette ki a 2023-as inflációra épülő, 18-19 százalékos kamatokat.

Portfolio Gen Z Fest 2025 Karrier, tanulás? Itthon vagy külföldön? Állásinterjú, bértárgyalás? Jövőbiztos skillek? - Megannyi kérdés, ami most egy középiskolás, egyetemista vagy pályakezdő fiatalt nyomasztanak. Ha te sem vagy még 100%-ig biztos, hogy merre és jól halad a tanulmányi vagy karrierutad, gyere el november 13-án a Gen Z Fesztre!

Közzétette a 8. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a lakossági befektetők. Múlt héten különösen nagy összeg áramlott állampapírba, főként a Fix Magyar Állampapírt és a Bónusz Magyar Állampapírt kapkodták a megtakarítók.

Múlt héten összesen 230 milliárd forintot tett ki a lakossági állampapírok értékesítése, ami az idei év második legmagasabb adata.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a bruttó értékesítések:

Fix Magyar Állampapír: 111,0 milliárd forint

Bónusz Magyar Állampapír: 80,6 milliárd forint

Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír: 17,2 milliárd forint

Kincstári Takarékjegy: 15,6 milliárd forint

Prémium Magyar Állampapír: 5,6 milliárd forint

Év eleje óta összesen már 1100 milliárd forintot meghaladó értékesítés történt – igaz, hogy ebben a kamatforduló után kivett és újra lakossági állampapírba fektetett összegek is szerepelnek.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 17. Itt a friss adat: 77 milliárd forintnyi új állampapírt vettek a magyarok egy hét alatt

A múlt heti rendkívül nagy mennyiségű beáramlás több tényezőből is fakadhat: egyrészt most fizetett kamatot öt PMÁP-sorozat (2025/I, 2026/J, 2028/I, 2029/I, 2030/I), melyekből a lejáró tőkét is beleértve több mint 470 milliárd kifizetéshez jutottak a befektetők. Másrészt sokan alkalmazzák a visszaváltás és újravásárlás módszerét is, azaz például a kamatfordulóhoz érkezett Prémium Magyar Állampapírjaikat más, magasabb kamatot kínáló kötvényekre cserélik. Harmadrészt új megtakarítása is keletkezhetett a lakosságnak, amelyeket most fektettek be.

Nagy Márton friss megszólalásából kiderült, hogy a PMÁP visszaváltási aránya 48%, azaz minden második forintot kivesznek a kötvényből a befektetők. Ugyanakkor a nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy a kiáramló pénz jelentős részét ismét állampapírba fektetik a magyarok, hasonlóképpen a kamatfizetésekhez, melyeknek kétharmadát fektetik ismét állampapírokba.

A pénzesőnek ezzel még nincs vége: ma fizet kamatot a 2027/K sorozatszámú PMÁP, amelyből 107 milliárd forintnyi kamatot zsebelhetnek be a lakossági befektetők. Ebből sejthető, hogy a mostani héten is nagy kereslet jelentkezhet az állampapírokra, főleg akkor, ha a múlt heti kamatokból is maradt még befektetésre váró összeg a számlákon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ