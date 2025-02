Mutattunk egy olcsó részvényt, el is szállt az árfolyama

Két héttel ezelőtti elemzésünkben felhívtuk a figyelmet az egyik legizgalmasabb tőzsdei narratívának, az AI-sztorinak a változására és egy potenciális fordulatra. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a fordulat már el is kezdődött, az eddigi sztárok ugyanis az Nvidiával az élen látványosan alulteljesítenek, miközben "új fiúk jelentek meg a gáton". Na persze, annyira nem újak azok a fiúk: évek óta vaskos profitot termelő kínai tech-óriásokról beszélünk, akik most úgy tűnik, hogy szeretnék átvenni az irányítást az eddigi AI-vezérektől. Ráadásul a felkelést vezető részvény árfolyama egy évekig tartó csökkenő trendből is kitört, de az is jó hír a befektetők számára, hogy a részvény továbbra is rendkívül olcsó, és a szakértők is egymásra kontrázva húzzák felfelé a várakozásaikat.