Besokalltak a magyar alapkezelők, eladással büntetik az USA-részvényeket

A Trump által bevezetett – majd esetenként visszavont – vámok, valamint az orosz-ukrán háború lezárása felé tett lépések határozták meg az elmúlt hónap világpiaci árfolyammozgásait – írják a magyar portfóliómenedzserek a februári ajánlóikban. Az alapkezelők vélekedése szerint az idei évet magas volatilitás jellemezheti, az amerikai részvényeket többnyire lejjebb súlyozzák, míg az európai részvényeknek nagyobb szerepet adnak portfólióikban. Sokan döntenek az eddig elért lebegő nyereség realizálása mellett, így számottevően nőtt a pénzpiaci kitettség a közös modellportfólióban. Az általános vélekedés szerint a mostani szintről már nincs nagy tér a forint további erősödésére.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, HOLD Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Csúcsra járatja Trump a kiszámíthatatlanságot

A tőle megszokott módon rendkívül nagy kiszámíthatatlanság jellemzi Donald Trump amerikai elnök kommunikációját és döntéshozatalát. Az állandósuló bizonytalanság miatt a piacok idegessé váltak, nőtt a volatilitás, afféle hullámvasútra kerültek a befektetők. A hazai portfóliómenedzserek az előttünk álló évben is nagy turbulenciára számítanak, ugyanis mind a trumpi vámpolitika, mind az orosz-ukrán háború esetleges lezárása terén nagyon sok a kockázati tényező.

Mindeközben az USA gazdasága kapcsán visszatértek a növekedési félelmek, és az infláció is a vártnál valamivel magasabban szinten ragadt, így a jegybanknak is óvatosan kell lépnie. Ha az új adminisztráció valóban fegyelmezettebb fiskális politikára rendezkedik be, az óvatosabbá teheti lakosságot, ez pedig negatívan hathat a belföldi fogyasztásnak erősen kitett amerikai gazdaságra – vélekednek az alapkezelők.

Amerikai részvények alul-, európai részvények felülsúlyozva

A portfóliómenedzserek egyöntetű vélekedése, hogy az USA-részvények túlárazottak. A sok beárazott pozitív várakozás miatt a kockázatok innen inkább lefelé mutatnak, nőtt az esély arra, hogy negatív meglepetések érik a befektetőket. A technológiai részvények szárnyalása megtorpant, az AI-sztori lassulni látszik, így a közelmúltban az amerikai részvények alulteljesítettek.

Ezzel szemben az európai részvények kifejezetten jól teljesítettek az utóbbi hónapokban, amihez jelentős részben hozzájárultak az orosz-ukrán háború közelgő lezárásáról szóló hírek. A piacok díjazzák, hogy a német választásokon győzelmet arató Friedrich Merz az eddigieknél lazább gazdaságpolitikát folytatna, és a fiskális vasfegyelem helyett a német gazdaság élénkítését helyezheti előtérbe. Ugyancsak kedvező fejlemény, hogy kétpárti koalícióra lehet számítani, ami lényegesen hatékonyabb és stabilabb kormányzást helyez kilátásba, mint egy hárompárti koalíció. A német gazdaság élénkülése Európát is húzhatja magával, ez – és a háború megoldásának kilátásai – az egész régió piacaira kedvező hatást gyakoroltak. A legtöbb alapkezelő emiatt úgy véli, az európai részvényeket érdemes felülsúlyozni, bár olyan hang is akadt, aki az európai részvények lejjebb súlyozása mellett érvelt.

Alulértékeltnek tűnik Közép-Európa

A közép-európai régió részvényeit általánosságban jellemzi az alulértékeltség, és ez alól Magyarország sem kivétel. Az utóbbi hetekben különösen jó időszaka volt például a lengyel piacnak, és a legtöbben arra számítanak, hogy a térség az előttünk álló évben is felülteljesíthet. Igaz, hogy ez nagyban függ a körvonalazódó orosz-ukrán fegyvernyugvástól: ha ez elmaradna vagy sokat váratna magára, az jelentősen befolyásolja az európai kilátásokat is.

Gyengülhet a forint

A forint erősödése hátterében is nagy szerepet játszottak a békéről szóló hírek, azonban az alapkezelők úgy vélik, innen sem monetáris lazítás, sem monetáris szigorításra nem lehet számítani. Az új jegybanki vezetés feladata, hogy felépítsék a hitelességüket, ezért a piac nem vár komoly változást a monetáris politikában. A többség szerint a forintban legfeljebb rövid távon van tér a további erősödésre, de a mostani szintről már nagyobb az esélye a gyengülésnek.

A 12 alapkezelő súlyozatlan átlaggal képzett modellportfóliójában a pénzpiaci kitettség mutatta a legnagyobb (több mint 2 százalékpontos) növekedést, illetve többen is elmozdultak a nagyobb volatilitás meglovagolására alkalmas alternatív befektetések felé. A részvények súlya alapvetően csökkent, bár itt az adott térségtől függően lehetnek eltérések.

Továbbra is vezet a kötvénykitettség (21,1% nemzetközi, 14,9% magyar), míg a fejlett piaci részvények 12,8%-os súlyt kaptak, a hazai részvények pedig 4,9%-os súllyal szerepelnek a közös portfólióban.

Az alternatív befektetések ugyancsak nyertesei az elmúlt időszaknak, enyhén növelték ezt a kitettséget a portfóliómenedzserek.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

