MBH: heves ármozgásokra számítunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év eddig eltelt időszakában a jegybankárok igyekeznek csillapítani az inflációs várakozásokat, bár a bejövő adatok nem könnyítik meg a dolgukat: a legtöbb, általunk figyelt gazdasági régióban a januári adat magasabb volt, mint az elemzői előrejelzés.

Az USA középtávú fiskális- és gazdaságpolitikáját a hónap során kezdhettük meg kiismerni. A Trump kormányzat célja a növekedés elősegítése, mellyel párhuzamosan a piac inkább az inflációs pálya feljebb tolódását várta az USA-ban. Ennek hatására teljesen kiárazódtak a kamatvágások február elejére, ám a hónap során bejövő adatok és az új adminisztráció által végrehajtott változtatások miatt a piac újra szkeptikussá vált.

Február végére visszatértek a növekedési félelmek, a tízéves hozamok 30 bázispontot csökkentek, 4,30% környékére és a piac már azt árazza, hogy idén két kamatcsökkentésre kényszerül a FED.

Az európai piacokon a rövid hozamok csökkentek: a piac egyértelműen arra számít, hogy az ECB fél éven belül három kamatvágással is megtámogathatja a növekedést.

A hosszabb hozamokba addicionális kockázatokat kellett beárazni, ezáltal nőtt a befektetők által elvárt hozamszint:

az elmúlt két hónapban beárazódtak a geopolitikai kockázatok – az Európai Unió és az Egyesült Államok képviselői között egészen más tónusban mennek a tárgyalások, mint amit korábban megszokhattunk

politikai kockázatok – a német választások után a régió két legnagyobb országában zajlanak a kormányalakítási tárgyalások

gazdaságpolitikai kockázatok – bár a 2%-os szintet a NATO tagok nagyjából elérték, a jelenlegi helyzetben szükségesnek tűnik ezen kiadások további növelése

A hazai piacot februárban a vártnál jelentősen magasabb év/év infláció meglepte, de ennek ellenére a hozamgörbe rövid végén nem volt komolyabb mozgás: a rövid oldalt a hónap közepén lejáró diszkont-kincstárjegy állomány nyújtotta többlet-likviditás tartotta a 6% körüli szinten. A hozamgörbe hosszabb szegmensét az USA adatok befolyásolták az időszakban.

A következő pár hónapban az új felállású jegybanktól a hitelességének felépítését várjuk és óvatos monetáris politikára számítunk. A magyar piacon a hároméves szegmensre összpontosítunk, de jobban preferáljuk a regionális eurós vagy dolláros 2-4 éves eszközöket.

A részvénypiacokon számottevő divergenciát tapasztalhattunk az egyes régiók teljesítményét illetően az elmúlt hetekben. Az USA részvénypiaca lemaradó volt és az idei éves emelkedését majdnem egy az egyben visszaadta február utolsó hetére, míg az európai indexek és főleg a kínai részvények kétszámjegyű pozitív idei teljesítményt mutatnak. A legjobb befektetések az elmúlt egy hónapban a kínai technológiai szektor, az európai hadiipar és a lengyel részvénypiac voltak.

A megjelenő gazdasági adatokból azt lehet kiolvasni, hogy a növekedés eddigi motorja, a szolgáltatószektor kissé lassulni kezdett, míg a feldolgozóipar enyhe növekedésbe váltott át. E kettősség összességében a növekedési várakozások csökkenését okozta, ami a magas értékeltségi szorzókon forgó eszközök árára még inkább rossz hatással volt. A növekedési kételyek és a Trump-adminisztráció enyhén szólva is „unorthodox” intézkedései láthatóan negatív hatással vannak a befektetői szentimentre, ami rövidtávon továbbra is óvatosságra int bennünket. Az USA bel- és külpolitikájának ilyen változékony volta miatt gyakorlatilag értelmetlen jelenleg hosszabb távú várakozásokat megfogalmazni. A minket jelenleg leginkább foglalkoztató kérdés az USA esetében az, hogy Trump valóban megkockáztat-e olyan lépéseket, amelyek a növekedési képet számottevően le tudják rontani (pl. a jelentős költségvetési kiadáscsökkentés). Európa esetében a legfontosabb kérdés a háború lezárásának módja, illetve az azt követő status quo, ami minden bizonnyal meg fogja határozni az európai gazdaságpolitikát is. Kína esetében pedig szintén a Trump féle külpolitika, valamint a gazdaságélénkítő intézkedések hatásait tartjuk kiemelten követendőnek.

A következő hónapokkal kapcsolatban továbbra is heves ármozgásokra számítunk, amit megerősít az amerikai adminisztráció kiszámíthatatlansága, a korábbi éveknél jóval magasabb kamatszint és az ennek ellenére magas árazási mutatók. A tervezett eszközallokációt változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ