Nagy dobásra készül Donald Trump - Mutatjuk, merre fog menni a kriptopiac

A múlt héten nagy nyomás alá került a teljes kriptopiac, és a bitcoin a Trump-éra kezdete óta az első jelentősebb korrekcióját szenvedte el. Donald Trump vasárnap bejelentése azonban nagy fordulatot hozott, ugyanis az elnök fontos részleteket árult el az amerikai kriptovaluta-tartalékról – az egyik kulcsfontosságú kampányígéretéről. A hír nem is érkezhetett volna jobbkor a piac számára, ráadásul a téma egész héten fókuszban maradhat, hiszen péntek este rendezik a Fehér Ház első kriptovaluta-csúcstalálkozóját, ahol Trumpék mellett az iparág legfontosabb szereplői is jelen lesznek. Mutatjuk, milyen befektetési lehetőségekkel lehet most megfogni a ralit.