Kiderült, mibe fektetnek a szupergazdagok, mutatjuk a listát

A következő 4 évben 7%-kal 2,5 millió fő fölé emelkedhet az ultragazdagok száma a világon, azaz azoké, akiknek legalább 10 millió dollárnyi vagyona van – derült ki nemrég a Knight Frank elemzéséből. A jelentés arra is kitér, hogy a leggazdagabb családok vagyonát kezelő cégek átlagosan 560 millió dollárért felelnek, a döntéshozók még mindig többségében a 60 és 78 év közöttiek, és bizony nem vetik meg az ingatlanokat a szupergazdagok.

A Knight Frank friss Wealth Reportja szerint tavaly még vagyonosabbak és még többen lettek a gazdagok:

a 10 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező személyek száma 4,4%-kal nőtt 2024-ben, a régiók közül Észak-Amerika állt az élen 5,2%-os növekedéssel.

A Knight Frank 2024 novemberében és decemberében 150 egy- és többcsaládos portfólióval rendelkező vagyonkezelő iroda (family office, FO) körében készített felmérést világszerte. Ebből kiderül, hogy a vagyonkezelő irodáknál

a kezelt vagyon átlagosan 560 millió dollár volt, a megkérdezettek összesen több mint 84 milliárd dollárnyi vagyonért felelnek.

A megkérdezett FO-k mintegy 40%-ának portfóliójában ingatlanra összpontosító működési üzletágak is vannak, így nem meglepő, hogy portfólióikban az ingatlanok jelentős szerepet játszanak:

a közvetlen ingatlanbefektetések a harmadik leggyakoribb allokáció a részvények és a készpénz mögött, a közvetett ingatlanbefektetések pedig a hetedik helyen állnak.

Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt 18 hónap során az ingatlanokba történő allokáció nőtt a szupergazdag családoknál: a vagyonkezelő irodák 28%-a növelte az ingatlanokba történő allokációját, míg 17%-uk csökkentette a kitettségét. A jelenlegi allokációkat tekintve az ingatlanágazatok közül

az irodák (20%),

a luxuslakások (17%),

az ipari (14%)

és a szállodák (12%) állnak az élen.

Kik hozzák a döntéseket?

Érdekes megállapítás az is, hogy a baby boomerek (60 és 78 év közöttiek) az elsődleges döntéshozók a családi vagyont tekintve, a megkérdezett vagyonkezelők 50%-ában ez a helyzet. Az X generáció (44-59 évesek) a következő legnagyobb kohorsz, 36%-uk tartja kezében az elsődleges döntéshozatali irányítást. A stafétabotot azonban lassan átadják az ezredfordulósoknak (28-43 évesek), akik a fennmaradó vezetőket alkotják.

Az elsődleges döntéshozók a családi vagyont tekintve még mindig a baby boomerek. Forrás: Knight Frank Wealth Report

Bár úgy tűnik, hogy az elsődleges döntéshozatali felelősség az idősebb korcsoportok kezében van, a megkérdezett irodák 58%-a aktívan bevonja a következő generációt is. Míg a következő generációt bevonók 35%-a nem tapasztalt változást a stratégiában, 47%-uk "némi" változást, 18%-uk pedig "jelentős" változást tapasztalt. ez is mutatja, mennyire másképp tudnak gondolkodni az egyes generációk a vagyonkezelés kapcsán is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

