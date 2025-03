Trendkövető ETF-ek: már Európában is elérhető az újhullámos befektetés

Hétfőn Európában is elérhetővé vált az első "menedzselt határidős" stratégiát követő ETF, amely az ilyen stílusú hagyományos hedge fundok előnyeit kínálja, de jóval kedvezőbb költségekkel. A Financial Times beszámolója szerint a párizsi tőzsdén jegyzett új ETF hamarosan Londonban is bevezetésre kerül, az alap költségszintje évi 0,75%.