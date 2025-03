Megjött a várva várt döntés, ugrik az XRP árfolyama

A döntéssel lezárul a 2020-ban kezdődött jogi csata,

amikor a szabályozó hatóság beperelte a céget, azt állítva, hogy regisztrálatlan értékpapírokat kínált.

Ez az a pillanat, amire vártunk

- írta Garlinghouse az X platformon, hozzátéve, hogy a SEC döntése "elsöprő győzelem" a vállalat és a kriptoipar számára.

This is it the moment weve been waiting for. The SEC will drop its appeal a resounding victory for Ripple, for crypto, every way you look at it.The future is bright. Let's build. pic.twitter.com/7WsD0C92Cm