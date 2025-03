Amiről szinte senki nem beszél: érik a fordulat az izgalmas befektetésnél

Az elmúlt hónapokban több kedvezőtlen fejlemény is borzolta a kedélyeket a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen urán piacán: Kínában berobbant a DeepSeek mesterséges intelligencia modellje, ami megkérdőjelezte az adatközpontok magas energiaigényének narratíváját, ráadásul Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája is fokozta a bizonytalanságot a piacon. A befektetők azonnal reagáltak, az urána ára beszakadt. A fundamentumok és a kereslet-kínálati kilátások ismeretében viszont arra lehet következtetni, hogy erőteljes túlreagálásról van szó, az áresés pedig vonzó beszállási lehetőséget jelenthet azoknak a befektetőknek, akik nem riadnak vissza a heves piaci mozgásoktól. Elemzésünkben több izgalmas lehetőséget is megvizsgálunk, amiken keresztül a befektetők kivehetik a részüket az urán-sztoriból.