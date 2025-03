Új típusú ETF-ek törnek be a piacra – tényleg ez lesz a nyerő befektetés?

Új, fegyvergyártó cégekre fókuszáló európai ETF-et indít az Amundi – írta meg a Financial Times . A vagyonkezelő óriás azért lát fantáziát ebben a szektorban, mert az európai országok katonai kiadásainak felpörgésére számít. Európában nemrég jött létre az első hadiipari ETF, de az új idők szavára hallgatva ugyanilyen lépést tervez számos más vagyonkezelő is.

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Erősödik a verseny a védelmi iparba fektető európai ETF-ek piacán. A Financial Times gyűjtése szerint idén márciusban az amerikai WisdomTree alapkezelő indította el az első ilyen típusú befektetési alapot, hamarosan piacra lép az Amundi is, továbbá a VanEck társaság is hasonló alapot vezethet be a közeljövőben.

Az európai fegyvergyártásnak az adhat nagy löketet, hogy az USA új, tartózkodóbb irányvonalat kezdett követni az Ukrajnának adott fegyverszállítmányokat illetően.

A változásra reagálva számos európai ország kezdett lázasan ténykedni a saját védelmi ipara felfejlesztésén, ami az európai fegyvergyártás stratégiai autonómiájának irányába mutat.

Az új irányzat hatása a tőzsdén is megmutatkozik: idén már 34%-ot száguldott a Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense tőzsdeindex, amivel jócskán felülteljesítette a szélesebb lefedettségű Stoxx Europe 600 indexet.

Hamarosan felülvizsgálhatják korábbi döntéseiket a legnagyobb intézményi befektetők is. Az ESG-szempontok érvényesítésére törekvő vagyonkezelők gyakran kizárták a portfóliójukból a fegyvergyártó cégeket, például a német Rheinmetallt vagy az olasz Leonardot. Azonban a dán AkademikerPension nyugdíjalap befektetési igazgatója elképzelhetőnek tartja, hogy az alapjuk enyhítsen a mostani, igen szigorú kizárási politikáján.

A holland nyugdíjalapok számára 616 milliárd dollárt kezelő APG vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, még többet is tehetnek a holland és európai hadiipar finanszírozása érdekében, holott a legnagyobb európai nyugdíjalap-kezelő már ma is kb. 2 milliárd eurót fektet a szektorba.

Tom Bailey, a londoni székhelyű HANetf kutatási vezetője is azon az állásponton van, hogy a befektetők egyre engedékenyebbé válnak a fegyvergyártó vállalatokkal szemben. A HANetf ugyancsak ezen a héten jelentette be egy európai védelmi ETF elindításának tervét.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ