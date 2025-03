Egyre nagyobb esésben az OTP

Portfolio 2025. március 28. 11:45

Gazdasági adatok tekintetében ma a legfontosabb közlés a tengerentúlról érkező PCE infláció lesz, amely a Fed által kiemelten figyelt inflációs mutató – így irányadó lehet a kamatpálya szempontjából. Európából az EKB inflációs várakozásai jelennek meg, ezek is hozhatnak mozgásokat. Az USA autóipari vámjainak bejelentése rontotta a nemzetközi hangulatot a napokban, ma is döntően a negatív tartományban mozognak a vezető európai részvényindexek, a magyar tőzsde is esik.