Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Robert Kiyosaki azzal vált híressé, hogy sikeresen jósolta meg a 2008-as gazdasági válságot. Azóta látványosan belehelyezkedett a "megmondóember" szerepbe és rendszeresen osztja meg véleményét a tőkepiacokról, gyakran azzal a felütéssel élve, hogy a dollár csak "kamupénz", és hogy tessék elkezdeni igazi eszközöket vásárolni. Most is erre hív a guru, ráadásul egy meredek célárat is megfogalmazott az egyik igazi eszközre, az ezüstre.