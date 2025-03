Erste: Stagflációs kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Miközben továbbra is főként az amerikai vámpolitika aktuális fordulatai mozgatják a piacokat, egyre inkább kezd körvonalazódni egy stagflációs forgatókönyv növekvő valószínűsége. Legalábbis az elmúlt hetekben mind az inflációs, mind a növekedési kockázatok felfelé tartottak. Ezzel összhangban az amerikai Federal Reserve frissített előrejelzései szerint a GDP-növekedés 2025 végére csak 1,7 százalék lesz a korábbi 2,1 százalék helyett, az inflációs prognózis pedig 2,5 százalékról 2,7 százalékra emelkedett. Hogy ezek a várakozások mennyiben romlanak tovább, jelentős részben azon is múlik, hogy a piaci és a fogyasztói bizalom romlása folytatódik-e az amerikai kormányzat meglehetősen hektikus kommunikációja következményeként. A vámpolitika hatásán túlmenően más bizonytalansági tényezők is borzolják a kedélyeket, például az amerikai állami alkalmazottak válogatás nélküli elbocsátása, vagy egy új amerikai szuverén vagyonalap létrehozásának ötlete.

A bizonytalanság hatással van a piaci, a vállalati és a fogyasztói hangulatra. A piacokon idén eddig azt lehetett látni, hogy az amerikai részvényárfolyamok esnek, az európaiak pedig többségében emelkednek, az amerikai dollár gyengül az euróval szemben, a kötvénypiacokon az amerikai-európai hozamkülönbözet pedig szűkül. Ezzel összhangban a német gazdasági elemzők várakozásait tükröző ZEW index a januári 10,3 pontról márciusra 51,6-ra emelkedett, miközben a hasonló amerikai mutató 1,3-ról -48,7 pontra zuhant. A feldolgozóipari indexek ugyancsak ellentétes irányba mozognak, viszont a fogyasztói bizalmi indexek mindkét térségben negatívan alakulnak.

Úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság kivételezett helyzete (excepcionalizmus) a végéhez közeleg, a konvergencia az USA (lefelé) és az EU (felfelé) középtávú növekedése között valószínűbbé vált. Nyilván a német és általában az európai uniós fiskális fordulat (védelmi kiadások tervezett felturbózása) ebben nagy szerepet játszik, ugyanakkor a növekedési kilátások javulása az euróövezetben egy ideig anélkül is lehetséges, hogy a kormányzatok akár egy eurót is elköltenének, feltéve, hogy a hangulat-indikátorok javulása folytatódik. Másfelől az is tény, hogy az amerikai kereskedelmi háború fokozódása, illetve az amerikai gazdaság potenciális lassulása olyan kockázatot jelent, ami az európai gazdaságokat sem fogja megkímélni. Bár az amerikai munkaerőpiac továbbra is meglehetősen erősnek látszik, az első negyedéves gazdasági növekedés valószínűleg nagyon gyenge lesz – igaz, ez elsősorban a vámemelésekkel kapcsolatos kockázatok miatti előrehozott (többlet)importnak írható a számlájára.

A recessziós és stagflációs forgatókönyvek növekvő valószínűsége miatt összességében továbbra is kissé alulsúlyozva tartjuk a részvényallokációt a globális portfólióinkban. A korábbiakhoz képest érdemben nem változtattunk egyéb kitettségeinken sem: viszonylag vonzónak tartjuk a gyengébb hitelminősítésű európai vállalati kötvényeket (high-yield), ahol a kockázati felárak ugyan viszonylag nyomottak, de a kibocsátók többsége stabil mérlegekkel és mérsékelt tőkeáttétellel rendelkezik, a csődráta alacsony, a kötvények átlagos hátralévő futamideje pedig viszonylag rövid. A hosszabb futamidejű papírokat továbbra sem túlzottan kedveljük az emelkedett inflációs és fiskális kockázatok miatt. Kitartunk arany-pozíciónk mellett is, a következő hónapokban jó eséllyel újabb történelmi rekordokra számíthatunk a sárga fém jegyzésében."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

