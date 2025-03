Leáldozott Amerika csillaga? Új kedvencük van a magyar alapkezelőknek

Az európai részvények felé fordulnak a befektetők, miközben egyre erősödnek az amerikai gazdaságot övező inflációs és recessziós félelmek – derül ki a magyar portfóliómenedzserek márciusi ajánlóiból. Az alapkezelők vélekedése szerint véget érhetett az USA-részvények felülteljesítése, a jövő nyertese sokkal inkább Európa lehet, ahol a fiskális stimulusok, az ipar várható élénkülése és a béketárgyalások adnak okot az optimizmusra.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, HOLD Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

A Trump hivatalba lépését követő abszolút bizonytalanság uralta a befektetői hangulatot, ennek megfelelően márciusban is nagyfokú volatilitás jellemezte a tőkepiacok teljesítményét. Az agresszív vám- és külpolitika, a DOGE nevével fémjelezhető kiadáscsökkentés, illetve az államháztartási hiány leszorítására irányuló törekvés egyaránt erodálják az üzleti és fogyasztói bizalmat, egyúttal növelik az infláció és a recesszió kockázatát. A felfelé mutató inflációs kockázatok miatt felfelé kúsztak az amerikai kötvényhozamok, a Fed mozgástere is korlátozott, két kamatcsökkentés lehet reális erre az évre.

Az erősödő félelmek az USA – továbbra is magas árazású – részvénypiacán is nyomot hagytak: folytatódott az év eleje óta tartó korrekció, a befektető óvatosabbá váltak, és

a korábban felülsúlyozott amerikai részvényekből már inkább Európába rotálják a befektetéseiket – mutatnak rá a magyar portfóliómenedzserek.

Az utóbbi időszak jelei alapján Európa nagy pillanata érkezhetett el: egyre többen látják meg a fantáziát a mostanáig alulértékelt európai részvényekben. Amerika merőben új külpolitikája következtében az öreg kontinens "észbe kapott", és öles léptekkel kezdte meg a sok éves lemaradásban lévő iparának, különösen fegyveriparának fejlesztését.

Az ipar élénkülését fiskális stimulusok is támogatják. Ékes példája ennek a szigorúságáról híres Németország gazdaságpolitikai fordulata: a német adósságfék feloldása nemcsak a belföldi gazdaságot húzhatja ki a stagnálás időszakából, de a német gazdasághoz ezer szállal kötődő európai országok számára is javuló gazdasági kilátásokat eredményez. A kötvénypiacok sem voltak restek: gyorsan reagáltak az eseményekre, hozamemelkedések formájában.

A befektetők várakozása szerint folytatódhat az idei évet eddig meghatározó európai részvénypiaci szárnyalás, amit a javuló gazdasági és geopolitikai kilátások mellett a részvények viszonylagos alulárazottsága is támogathat. Az Európát és Amerikát jellemző ellentétes várakozások a devizaárfolyamokban is megmutatkoznak, a dollár gyengült, az euró erősödni tudott márciusban.

A magyar gazdaságot illető általános hangulatra rányomja a bélyegét, hogy januárban és februárban a vártnál magasabb inflációs adatok borzolták a kedélyeket. A kormány árrésstoppal, az újdonsült jegybanki vezetés szigorú kommunikációval és a kamatszint megtartásával reagált a kedvezőtlen fejleményekre. Az emelkedő, 7% felett járó magyar kötvényhozamok többek szerint is jó beszállónak bizonyulnak.

A forint nagy menetelése megtorpanni látszik, habár a dollár leértékelődése miatt a dollárral szemben erősödni tudott a hazai deviza. Az alapkezelők várakozása szerint a közelgő választások nem kedveznek a forintnak, a lazuló fiskális politika a belföldi fizetőeszköz további gyengülését hozhatja magával.

A portfóliómenedzserek rámutatnak, hogy a stagflációs félelmek hatására a nemesfémek, úgymint az arany vagy a réz is rekordmagas szintekre növekedtek.

A márciusi döntések nagy nyertesei a magyar kötvények és a volatilitásból profitálni tudó abszolút hozamú alapok voltak. Ezen túl a pénzpiaci eszközök arányán növeltek még érdemben a profi befektetők. A legerősebb kiáramlást az ingatlan és a nemzetközi kötvények szenvedték el.

A jelenlegi közös portfólióban legnagyobb súllyal a nemzetközi (19,7%) és magyar kötvények (15,7%) szerepelnek. A dobogó harmadik fokát az abszolút hozamú / hedge fund kitettség foglalja el. A fejlett piaci részvények súlya 13,1%, de ezen belül az amerikaival szemben egyre népszerűbb az európai kitettség.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve 10%-ban pénzpiaci kitettségből áll, enyhe növekedéssel a február végi álláshoz képest. Minimálisan csökkent a kötvénysúly, de még így is a legnagyobb részt (35%) teszi ki a portfólión belül. A részvények aránya 29%, az alternatív befektetések tartását pedig 25%-os súllyal ajánlják most a portfóliómenedzserek.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

