220 milliárd forintot fizethet ki a Mol – Mutatjuk, ki mennyit kap belőle

A befektetőket és az elemzőket is meglepte, hogy milyen magas osztalék kifizetésére tett javaslatot a Mol igazgatósága, ennek meg is lett az eredménye, nagy emelkedésbe kapcsolt az árfolyam. A friss fejlemény miatt több kérdés is felmerül: kik részesednek a gigantikus, 220 milliárd forint feletti kifizetésből? A közel 9 százalékos osztalékhozam mennyire számít erősnek a magyar mezőnyben és a régiós versenytársak között? A most megindult rali miatt ráadásul a technikai kép is nagyon izgalmasan néz ki a Molnál.