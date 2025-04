Öt befektetési fordulat, ami évekre meghatározhatja mibe tegyük a pénzünk

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

2025 biztosan úgy vonul be a befektetési tankönyvekbe, hogy a nagy fordulatok éve. Donald Trump eddigi elnöksége elképzelhető, hogy évekre felforgatta az állóvizet. A régi-új amerikai elnök gazdaságpolitikája nem csak az USA számára jelent nagy változást, de más országokat is cselekvésre kényszerít. Ráadásul a világ harmadik legnagyobb gazdasáságában, Japánban olyan fordulatok állnak be, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

Ezek a makrogazdasági, illetve gazdaságpolitikai fordulatok pedig teljesen felboríthatják azokat a részvénypiaci és befektetési trendeket, amelyek eddig jól működtek. Ebből már kaptunk is egy kis ízelítőt az év elején, hiszen az évekig kiválóan teljesítő amerikai részvényindexek nagyon rossz időszakon vannak túl. De ne csak a részvényekről beszéljünk. Európában felfordult a kötvénypiac, Japánban pedig éppen olyan dolog történik a jennel, ami tavaly nyáron nagyon odavert a tőzsdéknek. Ráadásul fontos megérteni, hogy ezek a trendek egymással kölcsönhatásban, néha egymásra ráerősítve léteznek.

Ha tudni akarjuk, hogy a következő években mibe érdemes befektetni, akkor érdemes megérteni ezeket a trendeket.