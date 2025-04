Az elemzők szerint sokkal durvább lesz a vámsokk, mint 2018-ban volt

Donald Trump legújabb vámemeléseinek várhatóan súlyosabb hatása lesz a kínai gazdaságra, mint az első kereskedelmi háború idején. A vezető közgazdászok szerint a GDP akár 2,4 százalékponttal is csökkenhet 2025-ben - tudósított a Bloomberg

Nagy ütés

Az Egyesült Államok által eddig bejelentett, a kínai termékekre vonatkozó összesen 54 százalékos vámemelés jelentős gazdasági következményekkel járhat. A Citigroup elemzése szerint

a kínai GDP növekedése 2025-ben akár 2,4 százalékponttal is visszaeshet,

igaz, ez az előrejelzés még nem számol az esetleges ellensúlyozó intézkedésekkel a kínai jegybank részéről.

Több nemzetközi pénzintézet, köztük a BNP Paribas, a Societe Generale, az Oversea-Chinese Banking és az ING Bank is megjósolta, mekkora ütést jelenthetnek Trump tarifái a világ második legnagyobb gazdaságának: a becslések 1-2 százalékpontos visszaesés között szóródnak. A Morgan Stanley közgazdászai szerint

az amerikai vám-sokkhatás jelentősen magasabb és áthatóbb lesz, mint 2018-19-ben.

A közvetlen vámhatások mellett a közvetett hatások is jelentősek lesznek, mivel az USA más kereskedelmi partnerekkel szembeni széles körű vámemelései lassítják a globális kereskedelmet - teszik hozzá.

Veszélyben a növekedés, reagálni fog a jegybank

A kínai döntéshozók várhatóan további gazdaságélénkítő intézkedésekkel reagálnak majd a helyzetre. A Mizuho Securities Asia vezető közgazdásza, Serena Zhou szerint

Kína könnyen kibocsáthat további egy-két billió jüan értékű különleges államkötvényt, ha szükséges.

A kormány már idén 1,3 billió jüan (179 milliárd dollár) értékű ultra hosszú lejáratú különleges államkötvény kibocsátását tervezi.

A kínai vezetés ezen felül több csatornán keresztül is reagálhat még a kihívásokra; a szakértők szerint

a bankok kötelező tartalékrátájának csökkentése az egyik lehetséges válaszlépés,

ami több hitelezési forrást szabadítana fel. A Kommunista Párt döntéshozó testülete, a Politbüro április végén és júliusban ül össze a gazdasági helyzet megvitatására, ahol jelentős szakpolitikai változtatásokat jelenthetnek be.

A kereskedelmi feszültségek éppen akkor sújthatják a gazdaságot, amikor az 2025 elején stabilizálódni kezdett - legalább hét nemzetközi bank, köztük a Morgan Stanley és a Citigroup is felfelé módosította Kína 2025-ös GDP-növekedési előrejelzését az elmúlt hónapban. A javuló kilátások azonban most megtorpanhatnak, és az idei 5 százalékos növekedési cél elérése is veszélybe kerülhet további ösztönzők nélkül.

Kína számára mindenesetre kedvező fejlemény, hogy az USA más kereskedelmi partnerei is magas vámokkal szembesülnek, így a kínai termékek és versenytársaik, például Vietnam termékei közötti vámkülönbség csökkenhet. Ez mérsékelheti a kínai gazdaságra gyakorolt negatív hatásokat, mivel költségesebbé válhat a kínai termékek helyettesítése más országok importjával.

