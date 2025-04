Elképesztő pusztítást történt a tőzsdéken - Mutatjuk, mi kapta a legnagyobb ütést

Tőzsdei vérengzés kísérte Donald Trump újabb vámháborús offenzíváját, hiszen az eszkalálódó konfliktus a világgazdaság növekedését fenyegeti, a kilátások pedig továbbra is rendkívül bizonytalanok. A globális piacokon pánikszerű hangulat uralkodott el, a befektetők hirtelen kezdték el csökkenteni kitettségüket a kockázatos eszközökben, miközben a részvény-, nyersanyag- és devizapiacokon is drámai mozgások zajlottak. Bár a vad csapkodásnak valószínűleg még nincs vége, megnéztük, hogy eddig milyen mozgásokat okozott Donald Trump vámháborúja a tőkepiacokon. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés.