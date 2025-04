Trump az utolsó pillanatban megmentette a tőzsdéket - Mutatjuk a legnagyobb nyerteseket

Amikor már sorra adták ki a nagy elemzők a negatívabbnál negatívabb előrejelzéseiket Trump vámháborújának közepette, az amerikai elnök az utolsó pillanatban megmentette a piacokat. Borultak a forgatókönyvek, ennek pedig most nagyon örülnek a befektetők: a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt ilyen erős napja az amerikai tőzsdéknek, mint szerdán. Mutatjuk a győzteseket.

Április 2-án, a szerdai piaczárást követően indította el Donald Trump a vámháborút, amely a 2020-as Covid-sokk óta nem látott esést hozott a világ tőzsdéire.

Az elemzők már kész tényként beszéltek arról, hogy Amerika, vele együtt pedig könnyen akár az egész világgazdaság is recesszióba süllyedhet,

de nem így lett.

Ugyanis tegnap este az amerikai elnök bejelentette, hogy egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben.

Ennek hatására szó szerint brutális emelkedést láthattunk Amerikában, hiszen ez a lépés alapjaiban írja át a várakozásokat, (noha azért a Kínára kivetett 125 százalékos vám még várhatóan fog okozni gondokat a gazdasági élet szereplőinek).

A technológiai túlsúlyú Nasdaq 12,2, az S&P 500 9,5, a Dow Jones pedig mintegy 7,9 százalékkal került feljebb szerdán.

A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is teljesítettek a legrelevánsabb részvények, illetve szektorok:

Csodálatos Hetes

A részvénycsalád összes komponense nagyon erős árfolyamnövekedést tudhatott magáénak.

Az emelkedést a Tesla vezette, mintegy 22,7 százalékkal kerültek feljebb a cég részvényei szerdán. Az Nvidia 18,7, az Apple 15,3, a Meta Platforms 14,8, az Amazon 12, a Microsoft 10,1, az Alphabet pedig végül 9,9 százalékos pluszban zárt.

Bankok

Ahogy arra egy múlt heti cikkünkben is felhívtuk a figyelmet, a recessziós várakozások alapvetően befolyásolták a nagybankok kilátásait (nem csak Amerikában), azzal, hogy Trump 90 napos haladékot adott a vámokat illetően, a recessziós várakozások is jócskán lecsökkentek, ez pedig jól megmutatkozik az amerikai nagybankok részvényárfolyamában is.

Az amerikai nagybankok közül a legnagyobb árfolyam-emelkedést a Goldman Sachs érte el, amelynek részvényei 11,8 százalékkal kerültek feljebb. Szorosan mögötte a Morgan Stanley következett 11,4 százalékos növekedéssel. A Citigroup részvényei eközben 9,2 százalékkal, míg a JP Morgan Chase papírjai 8,1 százalékkal emelkedtek. A Wells Fargo esetében 6,9 százalékos, a Bank of America esetében pedig 6,1 százalékos pluszt láthattunk.

Olajipar

A recessziós félelmek háttérbeszorulásával jelentősen megugrott az olaj jegyzése az esti órákban, 5,2 százalékos pluszban zárta a napot a globális benchmarknak számító Brent.

A vezető olajipari vállalatok részvényei is jelentős erősödést mutattak. A legnagyobb emelkedést a ConocoPhillips produkálta, amelynek árfolyama 10,7 százalékkal került feljebb. A Marathon Petroleum 10,9 százalékos növekedést ért el, míg a Valero Energy részvényei 10,2 százalékkal zártak magasabban. A Phillips 66 szintén erősen teljesített, árfolyama 11,1 százalékkal emelkedett. A két legnagyobb integrált olajóriás közül a Chevron 6,6 százalékos, míg az Exxon Mobil 5 százalékos pluszban zárt.

Autóipar

Az autóipari szereplők is fellélegeztek Trump döntésének nyomán. Az emelkedést a Stellantis vezette: a cég részvényei 18,6 százalékkal kerültek feljebb szerdán. Eközben a Ford 9,3, a Rivian 9, a General Motors részvényei pedig 7,8 százalékot emelkedtek.

Légiközlekedés

A recessziós félelmek háttérbeszorulásának nagy nyertese a légiközlekedési szektor is. Az emelkedést szerdán a United Airlines vezette, amelynek részvényei 26,1 százalékkal emelkedtek. Ezt követi a Delta Air Lines 23,4 százalékos, valamint az American Airlines 22,6 százalékos árfolyam-növekedéssel. A JetBlue Airways részvényei 19,2 százalékkal erősödtek, míg a Southwest Airlines papírjai 15,2 százalékos pluszban zártak.

A szektorral együtt emelkedett a repülőgépgyártó Boeing is, amely 14,6 százalékos pluszban zárta a szerdai kereskedést.

Sportszergyártók

A sportszergyártók is kimagaslóan teljesítettek, élén az Under Armour részvényeivel, amelyek árfolyama 12,9 százalékkal emelkedett. Ezt követte a Columbia Sportswear, amely 12,1 százalékos növekedést ért el. A Nike részvényei 11,4 százalékkal zártak magasabban, míg a Skechers árfolyama 11,2 százalékkal került feljebb.

Félvezetőipar/Chipgyártás:

Az iparág szereplői közül az ARM Holdings részvényei zárták a legnagyobb emelkedéssel, 24,2 százalékos pluszban. Ezt követte az AMD 23,8 százalékos, valamint a Marvell Technology 21,9 százalékos növekedéssel. Az Intel árfolyama 18,9 százalékot ralizott, míg a Broadcom – az Nvidiához hasonlóan – 18,7 százalékos emelkedést ért el, míg a Qualcomm részvényei 15,2 százalékkal kerültek feljebb.

