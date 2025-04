Zuhan az Nvidia - Érdemes most beszállni?

Nagy mínuszban nyitott szerdán az Nvidia, miután kiderült, hogy a vállalat nem figyelmeztette időben kínai partnereit az Egyesült Államok által alkalmazott új exportszabályokra, melyek miatt a vállalat több milliárd dolláros bevételtől eshet el. Megnéztük, hogy mit gondolnak most az elemzők a papírról, és azzal is foglalkoztunk, hogy érdemes lehet-e beszállni a mostani esést követően. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!