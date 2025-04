Bekeményítettek New York nyugdíjalapjai: repülhetnek a környezetszennyezők

New York nyugdíjalapjai készek megszakítani kapcsolatukat azokkal a vagyonkezelőkkel, amelyek nem felelnek meg a város klímavédelmi terveinek. Brad Lander városi tisztviselő hiteles átállási terveket követel, amelyek összhangban vannak New York 2040-re kitűzött karbonsemlegességi céljával – írja a Financial Times

Portfolio X-Cycling Day Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A polgármesterjelölt Lander figyelmeztette a vagyonkezelőket, hogy olyan átállási terveket vár el tőlük, amelyek megfelelnek a város klímacéljainak. Külön kiemelte a BlackRock esetét, amely januárban kilépett a Net Zero Asset Managers csoportból, ezzel "lemondva még a szimbolikus klímavédelmi lépésekről is".

A New York-i tisztviselő öt jelentős nyugdíjalap felügyelőjeként működik, amelyek együttesen mintegy 284 milliárd dollárt kezelnek. A BlackRock jelenleg körülbelül 16,8 milliárd dollárt kezel a NYC Employees' Retirement System (Nycers) számára.

A Nycers csatlakozott az ENSZ által támogatott Net Zero Asset Owner Alliance befektetői csoporthoz, miután a BlackRock kilépett onnan. A nyugdíjalapok, amelyeknek évtizedekre előre kell tervezniük a nyugdíjasok kifizetései miatt, gyakran szembekerülnek a rövidebb távú politikai és jogi nyomásnak kitett alapkezelőkkel a klímavédelem kérdésében.

Lander szerint azok a vagyonkezelők, amelyek június 30-ig nem nyújtanak be végrehajtható terveket a kibocsátáscsökkentésre,

azzal szembesülhetnek, hogy a Nycers újrapályáztatja befektetési megbízásaikat, lehetőséget adva a versenytársaknak az üzlet megszerzésére.

Ez nem az első alkalom, hogy Lander megpróbál nyomást gyakorolni amerikai bankokra és vagyonkezelőkre klímavédelmi kérdésekben. Tavaly a város sikertelenül próbálta megakadályozni Amin Nasser, a Saudi Aramco vezérigazgatójának beválasztását a BlackRock igazgatótanácsába, azzal érvelve, hogy az olaj- és gáztermelő vállalat vezetőjeként betöltött szerepe "összeegyeztethetetlen" a klímavédelemmel.

A Donald Trump adminisztrációja alatt történt klímacél-visszalépések ellenére New York város igyekszik tartani álláspontját. Tavaly a Nycers megállapodást kötött a JP Morgannel, a Citivel és a Royal Bank of Canadával, hogy tegyék közzé a tiszta energiára és a fosszilis energiára nyújtott finanszírozásuk arányát.

New York más területen is élen jár a klímacélok elérésére irányuló törekvésekben: 2025-től a város dugódíjat vezetett be, ami Donald Trump heves ellenállását is kiváltotta.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ