Ezen áll vagy bukik most minden a bitcoinnál

A bitcoin nem csak, hogy kimaradt az április első felében látott nagy vámháborús zuhanásból, de egyenesen menekülőeszköz lett az arany mellett. Az árfolyam sorra töri át a fontos ellenállásokat, most azonban egy olyan szinthez érkezett az emelkedés, amely sorsdöntő lehet. Könnyen lehet azonban, hogy a most látott rali még csak a kezdet, hamarosan pedig jönnek az újabb történelmi csúcsok. Mutatjuk, miért.