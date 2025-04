Kicsit maradjunk csendben, a dollár szeretne mondani valamit

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az április minden idők legnagyobb vámháborújáról és Trump soha nem látott gyorsaságú hátraarcáról marad emlékezetes. A részvénypiacok is óriási táncot jártak, hiszen egy közel 20%-os esést gyors visszapattanás követett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Azonban most mindenki azt próbálja kitalálni, hogyan tovább. Vajon a Trump által elindított kereskedelmi háború csak egy gyors esést okozott, de igazából ennyi volt, és innen már felfelé mehetünk tovább? Vagy lehetnek olyan tartós hatások is, amelyek további esést okozhatnak? Megnézzük, hogy a fontosabb eszközosztályok (dollár, arany, S&P 500) közötti korrelációs kapcsolat alapján mi várható most a tőzsdéken.

Néhány szó a dollár, arany és az S&P 500 kapcsolatáról

Általában a fontosabb eszközosztályok között többé-kevésbé erős korrelációs kapcsolatok állnak fenn, amelyeket közgazdasági és befektetési törvényszerűségek irányítanak. Ezek időnként nagyon hasznos iránytűként szolgálhatnak a befektetők számára az együttmozgások és az eltérő irányú mozgások is sokat elárulhatnak a piaci mozgások szerkezetéről és erejéről: