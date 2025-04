VIG: Egyre kockázatosabbak lehetnek a dollár-befektetések

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Az április másodikai „Függetlenség Napja” volt a hónap vezető eseménye, amikor is Donald Trump bejelentette a régóta várt, új kereskedelmi vámtarifákat. Az USA kereskedelmi partnereire kivetett vámok szintje a pesszimista forgatókönyveknél is magasabb lett, ami jelentős piaci esést eredményezett. A bejelentés utáni feszültségeket ugyanakkor enyhítette a vámok elhalasztásának híre, valamint a különböző országok tárgyalási kezdeményezései, de a befektetők hangulata továbbra is nyomott maradt. Az amerikai gazdaság növekvő recessziós félelmei mellett a részvénypiacok továbbra is nagy volatilitást mutattak, a kötvénypiacokon pedig a 10 éves amerikai állampapír hozama 4,6%-ra emelkedett. A legfrissebb negyedéves jelentések, például a UnitedHealth Group egészségügyi óriás és a PepsiCo üdítőital gyártó gyenge gazdasági teljesítménye, arra figyelmeztetnek, hogy a defenzív szektorok is nehézségekkel küzdhetnek. Ezzel szemben azok a cégek, amelyek valamilyen felmentést kapnak a vámok alól (mint például az Apple technológiai vállalat) felülteljesíthetik a piaci átlagot.

Az általános árfolyamesés miatt több befektetési intézmény Európában is egyre nagyobbnak látja a recesszió esélyét. A kötvénypiacok várhatóan követik az amerikai folyamatokat, az inflációs nyomás miatt emelkedhetnek a hozamok. A védelmi és infrastrukturális szektorok befektetői szemmel továbbra is vonzóak lehetnek, az új európai gazdaságpolitika stimulációs intézkedései ugyanis növelhetik ezeknek a szektoroknak a teljesítményét.

Magyarországon a gazdasági helyzet viszonylag stabil, ám a nemzetközi gazdasági és politikai bizonytalanságok hatásai itthon is érezhetőek. A kötvényhozamok esetleges csökkenése pozitív hatású lehet, miközben az inflációs nyomás újra központi kérdés. A kormány árrés-sapkával próbál reagálni a magas árakra, amit a részvénypiacon, különösen a fogyasztási cikkek és az alapanyaggyártás területén érdemes figyelembe venni. A magyar részvénypiacok az európai trendekkel párhuzamosan a defenzív szektorok felé orientálódhatnak, miközben a magas volatilitású ágazatok, például a technológiai részvények és a kiskereskedelem kockázatai felerősödhetnek a közeljövőben.

A dollár gyengülése és az amerikai gazdasági lassulás miatt a dollár alapú befektetések kockázata is emelkedett. Az amerikai részvénypiacok volatilitása és az erős kötvényhozamok mellett a dollárban denominált eszközök súlya csökkenthető, különösen a magas kamatlábak és az amerikai pénzügyi politikai bizonytalanságok fényében. Az európai gazdasági helyzet és az EKB monetáris politikája kedvező lehetőségeket biztosíthat, különösen, ha az euró gyengülése előnyös helyzetet teremt az európai eszközökben. A forint stabilitása és a magyar gazdaság belső növekedése mellett, a hazai vállalatok és kötvények továbbra is vonzó lehetőségeket kínálnak a kockázatok mérséklésére. A forint alapú befektetések súlya az alacsonyabb kamatkülönbözetek és a magas infláció figyelembevételével optimális lehet, különösen, ha a globális volatilitás továbbra is magas marad."

2025 áprilisától a portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 25%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 30%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ