Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni a tőzsdéken

Gyorsan maguk mögött hagyták a világ tőzsdéi Trump vámháborúját: az elmúlt hetekben ritkán látott raliba kezdtek a piacok. Az S&P 500 index több mint húsz év után először zárt zsinórban kilenc egymást követő napon pluszban. A befektetők fókuszában most a Federal Reserve szerdai kamatdöntése és Jerome Powell szavai állnak — de nem ez az egyetlen ok, amiért érdemes most különösen résen lenni. A kép ugyanis kísértetiesen hasonlít arra, amit legutóbb egy közel 30 százalékos piaci zuhanás előtt láthattunk. Vajon most is így lesz?