Új tulajdonos kezében a világ egyik legfontosabb művészeti vására

Az eddigi tulajdonos cég korábbi vezérigazgatója vette meg a Frieze-t és bár a menedzsment, legalábbis egyelőre, marad, a vásár piaci pozicionálásában változások következhetnek.

A nemzetközi műkereskedelemnek a legutóbbi években tapasztalt stagnálása, illetve visszaesése a COVID idején különösen nehéz helyzetbe került vásárokat is érzékenyen érintette. A vásári naptár az évtized elejére már olyan sűrűvé vált, hogy az a galériákat és a gyűjtőket is komoly kihívás elé állította. Nem kímélte a vásárokat az online értékesítési platformok növekvő népszerűsége és a szállítási, biztosítási költségek robbanásszerű emelkedése sem és ellenük szólnak ökológiai megfontolások is, hiszen a nagy nemzetközi vásároknak igen jelentős a karbonlábnyoma. Több nagy vásárnak, így az Art Baselnek is, új tőke bevonására volt szüksége, némelyik meg is szűnt, míg mások új tulajdonosokkal keresik a választ napjaink kihívásaira. Utóbbiak sorába került most a Frieze is, ami a már említett Art Baselhez hasonlóan nem egyetlen vásár, hanem egy egész vásárbirodalom, amihez még egy, a szakmában mértékadónak számító folyóirat, a Frieze magazin és egy galéria is tartozik.

A Gagosian standja a Frieze 2024. évi New York-i kiadásán. Fotó Casey Kelbaugh. A Frieze és a CKA jóvoltából

A Frieze viszonylag rövid idő alatt nőtte ki magát a kortárs művészeti színtér megkerülhetetlen intézményévé. Az első Frieze vásárt 2003-ban Londonban tartották és azóta is London a „törzshely”, ahol 2012-ben színre lépett az ezredforduló előtt született művekre fókuszáló Frieze Masters is. Ugyanabban az évben jelent meg a Frieze New Yorkban, majd 2019-ben Los Angelesben és 2022-ben az ázsiai kontinensen, Szöulban. A birodalom 2023-ban akvizíció útján két amerikai vásárral, az akkor éppen komoly gondokkal küzdő New York-i The Armory Show-val és az EXPO Chicagoval bővült. A Frieze eddig a Los Angeles-i bázisú, főként a szórakoztatóiparban aktív, jelentős ügynökségi tevékenységet folytató és a sportban is érdekelt Endeavor Group Holdings 100%-os tulajdonában volt. Az Endeavor előbb 2016-ban a cég 70%-át szerezte meg, majd 2023-ban egyedüli tulajdonossá vált. Ebben az időszakban a társalapító Ari Emanuel volt az Endeavor vezérigazgatója, de a 2023-as akvizíció után egy sorral hátrább lépett. Most viszont ő, illetve egy általa frissen alapított cég szerezte meg a vásárt egy 200 millió dollárosra becsült deal keretében az időközben tulajdonost váltott és a tőzsdéről kivezetett Endeavor-től. A hír a szakmát nem érte váratlanul; tavaly már lehetett hallani arról, hogy az Endeavor átalakítja a portfólióját és szívesen megválna a frieze-től. Indokként érdekütközéseket, a profiltisztítás szükségességét és annak a divíziónak a veszteséges voltát jelölték meg, melyhez az egyébként növekedést mutató frieze is tartozott. A vevőjelöltek között már akkor felbukkant Emanuel neve, aki addigra a vásárláshoz szükséges összeg felével már rendelkezett. A deal a napokban vált hivatalossá, lezárását a harmadik negyedévben tervezik. A hírt egy olyan időpontban jelentették be, amikor a frieze amúgy is a figyelem középpontjában áll: a napokban zárult az EXPO Chicago idei kiadása és 7-én nyílt meg a Frieze New York, amit azért is kiemelt érdeklődés kísér, mert itt mérhető először igazán a gyakorlatban, hogy a Trump által a vámpolitikában és kulturális területen hozott drasztikus intézkedések milyen hatással vannak a műkereskedelemre, illetve politikájának egésze hogyan hat a gyűjtői kedvre. Ezeken a rendezvényeken természetesen még nem érződhet a tulajdonosváltás hatása és Emanuel ügyel is arra, hogy nyugtassa a kedélyeket. Azt hangsúlyozza, hogy ez az üzlet évtizedek alatt kiépült kapcsolatokon alapul, amiket semmiképp sem szabad veszélyeztetni. A folytonosságot demonstrálja az a bejelentés is, hogy a cég vezérigazgatói funkcióját továbbra is a 2020. januárjában kinevezett Simon Fox tölti be.

Ari Emanuel. Fotó: Paul Smith/Endeavor. A Frieze jóvoltából

A tulajdonosváltás egy, a vásárok életében kritikus időpontban következett be, amikor a túlélés vélhetően új stratégiákat követel. „Emanuel nem egy művészeti vásárt vesz meg – hangsúlyozta ennek kapcsán Maria Santos, egy piacelemző cég vezetője –, hanem egy kulturális infrastruktúrát, ami globális szinten hozzáférést biztosít számára a legbefolyásosabb gyűjtőkhöz és a szcéna más vezető szereplőihez”. A Frieze egyszerre kulturális intézmény és kereskedelmi vállalkozás – kérdés, hogy az új, a szórakoztatóiparban igen gazdag tapasztalatokkal rendelkező tulajdonosnak hogyan sikerül majd az új kihívások közepette összehangolnia a kétféle megközelítés eltérő szempontjait.

A Frieze Los Angeles idei kiadásán. Fotó: Casey Kelbaugh. A Frieze és a CKA jóvoltából

