Amióta világ a világ, ilyen még nem történt az amerikai kötvénypiacon

Még soha nem fordult elő, hogy az Egyesült Államok adósságbesorolása a világ három nagy hitelminősítője közül egyikénél sem tripla A-s, vagyis a lehető legjobb. Egyesek szerint ennek nincs jelentősége, mások szerint nagyon nagy a baj, ráadásul a dollár és a kötvények is teljesen máshogy reagálnak, mint 2011-ben. Megmutatjuk, mi a Moody's döntésének igazi jelentősége és azt is, hogy milyen csatornákon keresztül tud hatni a kötvény, deviza és végül a részvénypiacokra.

Múlt hét péntek óta az USA, amely a világ legnagyobb és legfejlettebb gazdasága, többé már nem rendelkezik egyik vezető hitelminősítőnél sem a legjobb besorolással, hiszen a Moody’s-nál is elveszítette a legjobb, AAA minősítését.

A leminősítés ténye váratlan volt, azonban már múlt hétfőn figyelmeztettünk rá, hogy a vámháború után az amerikai fiskális kérdésekre terelődik a piac figyelme:

Vannak, akik szerint ez nem jelent semmi változást, mások szerint most kezdődik csak igazán az amerikai lejtmenet. Azonban ahelyett, hogy szélsőséges álláspontokkal foglalkoznánk, inkább nehéz helyzetben is higgadt fejjel bemutatjuk, hogy a korábban már többször is jól vizsgázott kötvénypiaci eszköztárral hogyan fogható meg a Moody’s döntése, és azt is megnézzük, lehet-e tartós hatása a befektetéseinkre.