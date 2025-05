Figyelmeztet a neves pénzember: megérkezett a válság

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en, megragadva a lehetőséget, hogy a szerinte biztonságosabb eszközöket promotálja. Az Egyesült Államok pénteki leminősítése pedig remek táptalajt biztosított a guru számára, hogy ismét nagyon erős üzeneteket közvetítsen az X-en.

Szokásához híven tehát a legújabb X-posztjában sem finomkodott Kiyosaki: hangsúlyozza, hogy

az általa már 2012-ben előrevetített válság máris elkezdődött,

a helyzet pedig akkor fordulhat majd igazán drasztikusra szerinte, ha összeomlik az 1600 milliárd dolláros amerikai diákhitel-állomány. A korábban látott pénzügyi válságokkal szemben ráadásul a guru szerint most nem látni, hogy ki fogja megmenteni a központi bankokat.

Kiyosaki szerint azért egyre nagyobb minden válság, mert a valódi problémát soha nem oldják meg;

azt a problémát, ami 1971-ben kezdődött, amikor Nixon leválasztotta az amerikai dollárt az aranystandardról.

In 1998 Wall Street got together and bailed out a hedge fund LTCM: Long Term Capital Management.In 2008 the Cental Banks got together to bail out Wall Street.In 2025, long time friend, Jim Rickards is asking who is going to bail out the Central Banks?In other words each {:url}