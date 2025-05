Merészet húzott Trump - A profik szerint ezekkel a részvényekkel lehet rajta sokat keresni

Pénteken átjutott a képviselőházon Donald Trump radikális gazdasági törvénycsomagja, így már a szenátus kezében van a döntés. Amennyiben elfogadják, az nem csak amerikaiak számára jár majd nagy hatással, hanem a befektetéseinkre is komoly hatást fog gyakorolni. A Goldman Sachs elemzői most elmondták, mely részvények lehetnek a legnagyobb nyertesek.

A republikánus törvényhozók átnyomták a képviselőházon Donald Trump új gazdasági csomagját, amelyet az elnök csak egy nagy, gyönyörű törvényként mutatott be.

Trump terve – amely most jutott át a Képviselőházon – meghosszabbítja az első ciklusában bevezetett, decemberben lejáró adócsökkentéseket, ugyanakkor új elemeket is tartalmaz, melyekkel a szövetségi kiadásokat csökkentenék. A közgazdászok szerint a törvénytervezet több ezermilliárd dollárral növelheti a már így is hatalmas amerikai államadósságot, ami jelentős mértékben megemelheti az amerikai államkötvények hozamát.

A Goldman Sachs elemzői szerint azonban van 7 olyan részvény, amely különösen jól járhat Trump merész húzásával.