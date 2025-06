Klímaharc a bíróságon: a BlackRock és más vagyonkezelők tagadják a vádakat

A BlackRock, a Vanguard és a State Street jogi képviselői a texasi bíróságon kérték a republikánus államok által indított trösztellenes per elutasítását, amelyben azzal vádolják a vagyonkezelőket, hogy lobbitevékenységükkel csökkentették a széntermelést és növelték az energiaárakat – írja a Reuters.

A BlackRock jogi képviselője, Gregg Costa hétfőn kijelentette, hogy a 13 republikánus állam által megfogalmazott vádak nem hihetőek. A világ legnagyobb vagyonkezelője és társai ellen tavaly novemberben indított per szerint a cégek trösztellenes törvényeket sértettek meg klímaaktivizmusukkal.

Costa érvelése szerint a vagyonkezelők sosem szavaztak ugyanazon szénipari vállalatok igazgatói ellen a kérdéses időszakban, és a felperesek nem tudtak olyan bizonyítékot felmutatni, amely közvetlen egyeztetéseket igazolna a cégek között tevékenységeik összehangolására.

A Vanguard ügyvédje, Robert Wick hangsúlyozta, hogy bár a cég folytatott megbeszéléseket szénipari vállalatokkal, ez csak vagyonkezelői szerepének megfelelő tevékenység volt, és nincs bizonyíték arra, hogy a Vanguard valaha is részvényeit használta volna arra, hogy kényszerítse vagy nyomást gyakoroljon egy szénipari vállalatra termelésének csökkentése érdekében.

Az államokat képviselő Brian Barnes ügyvéd szerint azonban a cégek tevékenysége még így is piaci hatással járhat:

Az alperesek piaci stratégiákról szóló nyilatkozatai egyértelműen befolyásolhatják a szénipari vállalatok termelési döntéseit.

A per kimenetele komoly következményekkel járhat a mintegy 27 000 milliárd dollárnyi vagyont kezelő cégek befektetési gyakorlatára.

A felperesek által kért egyik lehetséges jogorvoslat a szénipari részesedések eladása lenne,



ami a BlackRock szerint rontaná e vállalatok tőkéhez jutási lehetőségeit és valószínűleg emelné az energiaárakat.

Jeremy Kernodle bíró közölte, hogy megfontolás tárgyává teszi az ügyet. Azt is elmondta, hogy sok amerikaihoz hasonlóan ő is rendelkezik részvényekkel a cégek különböző indexalapjaiban, bár ez véleménye szerint nem indokolja kizárását az ügyből. A felek két héten belül nyújthatnak be kifogást ezzel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ