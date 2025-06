Egy 28 éves zseni fejlesztheti a Meta szuperintelligenciáját, mesés vagyont költöttek a megszerzésére

A Meta 14,3 milliárd dollárért 49%-os részesedést vásárolt a Scale AI "adatcímkéző" startupban, amely így 29 milliárd dolláros értékelést kapott. A felvásárlással a cég 28 éves vezérigazgatója, Alexandr Wang is csatlakozik a technológiai óriás mesterséges intelligencia csapatához - írja a Reuters. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon erről a témáról is szó lesz, érdemes már most regisztrálni az eseményre!