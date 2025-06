Mérföldkő a kriptoiparban, fontos törvényről szavaznak ma az USA-ban

Bár a GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) törvény elfogadása a szenátusban még nem jelenti annak hatályba lépését – ehhez a képviselőház és Trump jóváhagyása is szükséges –, a kriptopiac már most mérföldkőnek tekinti a fejleményt.

Nagyon jó érzésem van ezzel a törvénnyel kapcsolatban

– nyilatkozta Dante Disparte, a Circle vezérigazgató-helyettese. A Circle, az Egyesült Államok legnagyobb stablecoin kibocsátójának részvényei mintegy 400%-kal emelkedtek a június 5-i tőzsdei debütálás óta, ami jelzi a befektetők növekvő lelkesedését.

A törvényjavaslat szabályozási keretet teremt arra, hogyan bocsáthatnak ki és kezelhetnek amerikai vállalatok dollárral fedezett stablecoinokat fizetési célokra. Megtiltja a kongresszus tagjainak és családtagjaiknak, hogy nyereséget szerezzenek stablecoinokból, de ez a korlátozás nem vonatkozik Trumpra és családjára.

Trump egyébként mélyíti saját pénzügyi érdekeltségét a stablecoinokban: a World Liberty Financial, az elnök és fiai által támogatott új kezdeményezés a BitGo-val együttműködve már elindította saját dollárhoz kötött stablecoinját (USD1).

Ha a törvény átmegy a képviselőházon is, várhatóan új szereplők jelenhetnek meg a piacon.

Hagyományos vállalatok – a nagy banktól kezdve a kiskereskedelmi óriásokig – már fontolgatják saját stablecoinjaik kibocsátását. A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan egy konferencián beszélt a bank terveiről a stablecoinokkal kapcsolatban, és a The Wall Street Journal szerint az Amazon és a Walmart is vizsgálja a lehetőségeket. Ez az új verseny felforgathatja a hagyományos fizetési rendszert, különösen ha a kereskedők megpróbálják kikerülni a Visa és Mastercard hálózatait.

A törvényjavaslat szerint a Federal Reserve és a Pénzügyi Felügyelet (OCC) felügyelné a 10 milliárd dollárnál nagyobb eszközállománnyal rendelkező stablecoin-kibocsátókat, míg a kisebbek állami szabályozás alá esnének.

Minden kibocsátónak készpénzben vagy amerikai államkötvényekben kellene tartania a tartalékait, rendszeres auditoknak kellene alávetnie magát, és nyilvánosságra kellene hoznia eszközeit és visszaváltási folyamatait. A tokeneknek névértéken beválthatónak kell lenniük, de a pénzpiaci alapokkal ellentétben nem fizethetnek kamatot.

A stablecoinok támogatói szerint ezek menedéket nyújtanak a kriptovaluták volatilitásától, és biztonságosabb helyet kínálnak a befektetőknek nyereségük tárolására, mivel értéküket olyan nem-kripto eszközökhöz kötik, mint a dollár.

Scott Bessent pénzügyminiszter nagy reményeket fűz a törvényhez: a törvényhozóknak azt mondta, hogy

a jogszabály segítségével az amerikai stablecoin piac 2028 végére meghaladhatja a 2 000 milliárd dollárt.

A globális stablecoin piac jelenleg körülbelül 250 milliárd dollár értékű.

Ha a törvényjavaslat átmegy a szenátuson, a képviselőházban kísérletet tehetnek arra, hogy egy szélesebb körű, minden kriptoeszközre kiterjedő szabályozási törvényhez csatolják, ami bonyolíthatja a helyzetet. Trump azt szeretné, ha a stablecoin-törvényt még a kongresszus augusztusi szünete előtt aláírhatná.

