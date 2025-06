Meddig dübörög a trend, ami az egekbe lőtte az arany árát?

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta közel megduplázódott az arany árfolyama, a történelmi csúcsról csúcsra járó nemesfém szárnyalása mögött számos ok meghúzódik, de ezek közül talán a jegybankok fokozott aranyvásárlásai a legfontosabbak. Az aranyipar nemzetközi kereskedelmi szövetsége, a World Gold Council a napokban közölte legfrissebb elemzését, ahol többek között arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi motiválja a világ jegybankjait a grandiózus vásárlásokra, és ami talán ennél is fontosabb: a következő években is kitarthat ez a megatrend?