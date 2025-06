Nyomás alatt az arany - Mit érdemes most csinálni?

A rendkívül feszült hétvégi és hétfői események után hétfő este Donald Trump bejelentette, hogy tűzszüneti megállapodást kötött Irán és Izrael. Ennek hatására ralizni kezdtek a tőzsdék, zuhan az olaj, és az aranyat is adni kezdték a befektetők. Ugyan a tűzszünet csak alig néhány órát élt, de a piacokon továbbra is kitart a lendület és a nyugalom. Az arany mostani esésével ráadásul egy nagyon fontos támaszt szakított le, így megnéztük, hogy mire van most kilátás a nemesfém piacán.