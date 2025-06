Agyonverték az európai tőzsdék az amerikaiakat - Most itt az újabb fordulat?

Az idei év egyik legnagyobb részvénypiaci sztorija az európai piacok amerikaiakkal szembeni felülteljesítése, ami komoly trendfordulatot jelentett az elmúlt évekhez képest. Miközben az S&P 500 az áprilisi mélypont után látványos, több mint 25 százalékos raliba kezdett, az év elejézhez képest az amerikai index még így is jelentősen alulteljesíti európai társait. Az utóbbi hetekben azonban úgy tűnik, hogy az amerikai technológiai szektor vezetésével az USA ismét kezd némi erőt mutatni, miközben az európai részvények lendülete érezhetően lassult. Vajon ideiglenes korrekcióról van szó, vagy elkezdődött a visszarendeződés a megszokott amerikai dominanciához?

EU vs. USA

Alig két hónappal ezelőtt az S&P 500 még a medvepiac szélén táncolt, tegnap pedig már egyetlen pontra volt az új napon belüli csúcstól, és három pontra a történelmi zárócsúcstól.

Annak ellenére, hogy az S&P 500 a vámháború által kiváltott mélypontról több mint 25 százalékot ralizott, az idei évben továbbra is jelentősen alulteljesítő számos európai indexhez képest. A Nasdaq közben a héten több alkalommal is történelmi csúcsot döntött, de az idei teljesítményt nézve továbbra is relatíve alulteljesítő a világ más részvényindexeihez képest.

Az alábbi ábrán is megfigyelhető, hogy az év egyik legnagyobb befektetési sztorija a short USA, long Európa volt. A befektetők látványosan elfordultak az USA-tól, és Európát kezdték favorizálni, ami abból is látszik, hogy az MSCI Europe index értéke idén 19,5 százalékot ralizott, míg az MSCI USA értéke csak 4,5 százalékkal került feljebb.