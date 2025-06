VIG: Technológiai derű, geopolitikai ború

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai tőzsdéket ellentétes hatású események mozgatták a hónap folyamán. Egyrészt kedvező vállalati eredmények (pl. Apple, Nvidia) és egy bírósági döntés, amely részben érvénytelenítette a büntetővámokat, mindezek pozitív hatást gyakoroltak a piacokra. A technológiában fejnehéz Nasdaq Composite index új csúcsokon tudott zárni. Másrészt az Izrael és Irán közötti háborús konfliktus és a vámok visszaállítására irányuló erős kormányzati kommunikáció negatív tényezőként jelentkeztek. A kedvezőtlen amerikai makroadatok miatt a dollár gyengült, miközben a kötvényhozamok összességében csökkentek. A csökkenő volatilitás viszont pozitív tényezőként hatott, és a befektetőket pozícióik növelésére ösztönözte, rekord mértékű tőkebeáramlást eredményezve az Egyesült Államokba. Izrael és Irán kölcsönös rakétatámadásai jelentősen megemelték az olajárak volatilitását (a becslések szerint az olajtartalékok 55,5 százaléka a térségben található), aminek komoly gazdasági következményei lehetnek. Érdekes ugyanakkor, hogy az inflációs nyomás és háborús feszültségek ellenére az arany nem tudott tartósan új csúcsokat elérni.

Az amerikai vámintézkedések és geopolitikai bizonytalanságok hatására Ázsia vegyesen teljesített. Kína vezető tőzsdeindexei mérsékelt csökkenést mutattak, különösen a technológiai szektor gyengélkedett. A kínai feldolgozóipari várakozásokat tükröző PMI-index visszaesett, ismét zsugorodásra utaló, várakozás alatti, 48,3-es értéket mutatva. Dél-Koreában pedig az export javulása ellenére a gyártási aktivitás továbbra is visszafogott maradt. Japánban ugyanakkor pozitív volt a hangulat, köszönhetően a vártnál kedvezőbb ipari termelési adatoknak és a jen gyengülésének, amely támogatja az exportot. A Bank of Japan elnöke továbbra is óvatos kommunikációt folytat, jelezve, hogy a monetáris lazítás mindaddig fennmarad, amíg a bérnövekedés nem válik tartóssá, tovább gyengítve ezzel a jen árfolyamát.

Az európai tőkepiacokra kezdetben pozitívan hatott az Európai Központi Bank (EKB) várható kamatcsökkentése. A májusi inflációs adatok – különösen Németországban és Franciaországban – a vártnál alacsonyabbak voltak, tovább erősítve a monetáris lazításra vonatkozó várakozásokat. Az euró a dollárral szemben erősödött, elérve az 1,17-es szintet. A befektetői optimizmust ugyanakkor visszafogta az európai feldolgozóipar tartós gyengesége, különösen az autóipari visszaesés. A jelentős gazdasági súllyal bíró német és olasz gazdaság kilátásai továbbra is kedvezőtlenek, amit a gyárbezárások és elbocsátások folytatódása jelez. Pozitív fejleményként könyvelhették el ugyanakkor, hogy az Egyesült Királyság további vámmentességet kapott az Egyesült Államoktól az acél- és alumíniumtermékekre, támogatva a brit ipari részvények árfolyamát.

Magyarországon a májusi feldolgozóipari PMI-érték 50,1 pontra csökkent, enyhe gazdasági lassulásra utalva, miközben a 12 havi infláció 4,4%-ra emelkedett. Ennek ellenére a budapesti parkettre bevezetett részvények átlagos árfolyam változását követő BUX index folytatta emelkedését, összhangban a régiós trendekkel, a forint pedig rendkívüli stabilitást mutatott az euróval szemben."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 25%

EUR kitettség: 33%

USD kitettség: 33%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ