Íme a Magyarországot behálózó autóbiznisz, amivel bárki kereshet 300%-ot

Miért adna bárki 40 ezer forintot egy játékautóért? Bizonyos körökben pedig akár ennyit is érhet egy szerencsésen kiválasztott Hot Wheels vagy Matchbox kisautó, Magyarországon pedig jól láthatóan igencsak rohamosan nő mind az apró járgányok gyűjtői köre, mind pedig az a réteg is, aki pénzt akar keresni rajtuk. Nézzük meg, hogy is működik itthon az egyre nagyobb kisautó-biznisz, mennyit lehet rajta keresni, illetve mire kell figyelni, ha valaki komolyan gondolja, hogy belevág akár a gyűjtésbe, akár a játékautók kereskedésébe.

Hova lettek a menő Hot Wheels kocsik?

Hot Wheels autók egy magyar kiskerláncnál. Az egymásba öntött játékautók közt értékes darabok lapulhatnak meg, melyeket kifejezetten vadásznak a másodpiacon mozgó gyűjtők. Fotó: Portfolio

A kisfiamnak köszönhetően életemben másodszorra is felfedeztem azt, hogy a játékautók bizony menők - pechemre a gyerkőcöt pont a BMW-k kezdték el érdekelni. Be is jártam jónéhány boltot, hogy Matchbox, Hot Wheels BMW-ket szerezzek neki, de gyorsan arra a következtetésre jutottam, hogy a Mattel biztos nem tudott leszerződni a német autógyárral, mivel sehol egy darabot sem találtam ezekből az apró járművekből.

Nagyot tévedtem.

Kicsit utána olvastam a dolgoknak: csak a Hot Wheels brand alatt vagy ötvenféle BMW fut, a játékkocsik hiányát – az Audikhoz, Mercedesekhez, Ferrarikhoz hasonlóan –, azzal lehet magyarázni, hogy

itthon ezek a játékautók hatalmas érdeklődésnek örvendenek felnőtt férfiak (!) körében, erre pedig rárepült egy igencsak széles üzleti réteg.

Mit jelent ez pontosan? Új kisautó-szállítmányt kap egy adott kiskereskedelmi lánc, néhány élelmes úriember pedig

felvásárolja a készletből az értékesebb darabokat, majd elkezdi árulni ezeket online zárt csoportokban, aukciós oldalakon, vagy akár hétvégén kint a piacon - többszörös áron.

A lelkes amatőrök hajnalban, nyitásra mennek a boltba, de az igazi profik adott üzlet személyzetével is összeköttetésben vannak és már a doboz raktárba érkezésekor „lefoglalják” az értékesebb darabokat.

Ford Mustang kisautók. Fotó: Portfolio

Ez a stratégia azért zseniális, mert ugye nemcsak arról van szó, hogy a „Hot Wheels kereskedők” értékes darabokhoz jutnak hozzá soron kívül, hanem arról is, hogy szűkítik a kínálati oldalt.

Azok tehát, akik például minden áron akarnak egy menő BMW-t vásárolni, hajlandók lesznek ezt online többszörös áron megvásárolni, hiszen a termék már az akció első napján elérhetetlen a boltokban.

Nyilván, a Hot Wheels rajongók körében nem éppen örvend felhőtlen népszerűségnek ez az üzleti stratégia: rengeteg reklamációt lehet olvasni az interneten a „hiénákról,” akik 1-1 népszerűbb autótípusból elvisznek 5, 10 darabot is egy üzletből és semmit nem hagynak a lelkes gyűjtőknek.

Mennyit lehet ezzel keresni?

Néhány hazai másodpiacon is népszerű Hot Wheels modell. Fotó: Portfolio

A legnagyobb kérdés nyilván az egésszel kapcsolatosan az, hogy mégis mennyit lehet keresni ezzel az üzleti stratégiával, kereskedelmi finesszel, vagy hiénáskodással, nevezzük, aminek akarjuk.

Mivel még többszörös áron is aránylag kis összeget érő játékautókról van szó, néhány ezer, tízezer trade-et le kell bonyolítanunk ahhoz, hogy a játék BMW-ből valódi BMW legyen.

Rövid távon tehát egészen biztosan nem fog senki meggazdagodni a játékautók másodpiaci kereskedelméből - részben ez is a gyűjtői frusztráció oka.

Nézzünk erre a konkrét példát. Az idei év nagy slágere Magyarországon a BMW 635 CSi kisautó, ezt most egy nagy német kisker-üzletláncnál 699 forintért lehetne megkapni, ha lenne a polcokon. Idén egyébként a Hot Wheels kisautók a hazai kereskedelmi láncoknál (Auchan, Pepco, Lidl, Tesco, Kik, Tedi) többnyire 500-800 forint között mozogtak.

Na, de, maradva a 699 forintos BMW példájánál: a kisautó most

Vinteden 1200-1500 forint között van fenn,

Facebook Marketplace-en 1500-2500 forint között mozog,

Vaterán 2000 forint fölött van,

online játékboltokban pedig 5000 forint.

Maradva az egyszerű hétköznapi emberek számára elérhető lehetőségeknél, akárhogy is nézzük, ez 700 forintos beszerzési árral számolva

72-258%-os hozam

– akár egy nap alatt, ha az ember kellően arcátlan és / vagy szerencsés.

Igen, van, aki aznap, ahogy az üzletek polcain még elérhető piaci áron az adott kisautó, felrakja a piactérre - kétszeres áron. Az ilyen posztokat általában rengeteg nevető fej és vicces beszólás kíséri, de simán előfordul, hogy a sok humoros troll közt

van, aki úgy dönt, hogy neki megér 1500 forintot, hogy ne kelljen két-három boltot végigjárnia a kollekció bővítéséhez és biztosan megkapja az áhított kisautót.

Magyarországon népszerű Hot Wheels modellek. Fotó: Portfolio

Ilyen összegekből nyilván nem lesz BMW, ráadásul millió fölötti bevételekhez jó eséllyel a NAV-nak is lesz egy-két szava, de azért végiggondolhatjuk, hogy mondjuk egy konzervatívabb számmal számolva, havi 20 kisautó-eladáson a fenti feltételekkel számolva 16-20 ezer forint nettó bevételt már meg lehet keresni, ez pedig, ha máshoz nem is, ahhoz legalább elég lehet, hogy a hobbi önfinanszírozóvá váljon.

Lehet igazán nagyot is szakítani

Az igazi „biznisz” persze itt sem a „kommersz” (vagyis mainline) szériában van,

egy-egy ritkább darab szó szerint kincset érhet.

A Mattel is rendszeresen ad ki mindenféle „limitált szériás” változatot kisautóiból, legyen szó akár Hot Wheels, akár Matchbox járgányokról, előbbi brand alatt ráadásul meg szokott bújni néhány kifejezetten ritka darab a kisker-üzletek polcain is, a mainline kiskocsik közé rejtve.

Ezek az úgynevezett „Treasure Hunt” (TH) és „Super Treasure Hunt” (STH) darabok, melyek laikusok számára gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek a „kommersz” kisautóktól, de a gyűjtők jól tudják, pontosan mire kell figyelni. Ilyen azonosító lehet a különleges fényezés, a gumikerék, kis láng ikon a kocsira festve, vagy valamilyen különleges üzenet a kártyán.

Ha az embernek nagyon nagy szerencséje van, itt is kifoghat olyan, speciális darabokat, melyek akár 20-40 ezer forintot érnek: ezek jellemzően valódi, gyűjtők körében is népszerű autók „STH” változatai, melyekből világszinten mindössze néhány ezer darabot adott ki a Mattel.

Általánosságban egyébként elmondható, hogy hiába „Treasure Hunt” (ritkaság) egy Hot Wheels kisautó, a fantáziadarabok iránt lényegesen alacsonyabb a kereslet, mint azok iránt az autók iránt, melyek valódi járművek élethű másolatai.

A "Birthday Burner", egy fantáziaautó, melyből számos "Treasure Hunt" változat kering a másodpiacon Magyarországon - vevő nélkül. Hiába (relatív) ritkaság, még a "mainline" autók is jobban pörögnek, ha valódi autók másolatai. Fotó: Portfolio

Ha valaki kifejezetten ilyen ritka járgányokra akar vadászni, jónéhány órát el kell majd töltenie mindenféle üzletláncok kínálatának bogarászásával, ráadásul, ahogy fentebb is írtuk: számolnia kell azzal, hogy lehet, hogy nyitásra már soron kívül levadászták az értékesebb kisautókat bennfentesek, így a siker nem garantált. Mindemellett azzal is számolni kell, hogy egy-egy igazán értékes, ritka jármű likviditása lényegesen alacsonyabb lesz, mint például egy „mainline” BMW esetében:

lehet, hogy hónapokat, éveket áll majd egy ritka és értékes „STH” jármű a polcon, mire valaki hajlandó lesz érte kifizetni 40 ezer forintot.

Van még egy módja annak, hogy az ember „nagyot szakítson”: időnként fel-fel bukkannak régi Matchboxok, Hot Wheelsek aukciós oldalakon, néhány ezer forintot még erősen használt, ütött-kopott gyerekjátékokért is adnak a lelkes gyűjtők, ha olyan modellek, melyeket évtizedek óta nem gyártanak. Az érintetlen, gyári dobozban árult tételek simán elmennek 10-20 ezer forintért, vannak, akik a most polcokon található kisautók esetén is számítanak hasonló felértékelődésre. A rossz hír ezzel kapcsolatosan az, hogy így simán lehet, hogy 10-20-30 évet kell várnunk, mire a kiskocsink ér majd valamit, ráadásul azzal is számolhatunk, hogy most lényegesen több előre gondolkodó „befektető” van a piacon, mint az 1990-es években volt, így a kínálati oldal is várhatóan szélesebb lesz, mint a mostani régiségek piacán.

Magyarországon népszerű Hot Wheels kisautók. Fotó: Portfolio

A jó hír addig is egyébként az, hogy hiába pörögnek a BMW-k, Audik, Mercedesek, Ferrarik, a(z régi) amerikai autók szerelmesei lényegesen könnyebben építhetnek megfelelő kollekciót. Egy jó Shelby Mustangot, Dodge Chargert vagy Chevy Impalát még 2-3 nappal az akció kezdete után is könnyedén talál az ember.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ