Jelent a Wizz Air - Mire számíthatunk?

A csütörtöki piacnyitást megelőzően ismerhetjük meg a Wizz Air legfrissebb, első negyedéves számait. Az előző alkalmakkor jelentős esést láthattunk a jelentés közzétételekor, a fapados légitársaság pedig most is igen nehéz helyzetben van, hiszen jól láthatóan megingott a befektetők és az elemzők bizalma is a vállalatban az elmúlt hónapokban, amit az összeomló árfolyam is megfelelően tükröz.