Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?

Online előadásunkon mélyebben is megvizsgáljuk, hogy mitől olyan népszerűek ezek az alapok, mikor érdemes rájuk építeni, és hogyan illeszkedhetnek egy tudatos befektető eszköztárába.

Legyen szó kezdő érdeklődőről vagy tapasztalt portfólióépítőről, webináriumunk mindenki számára hasznos, aki modern és jól átgondolt pénzügyi döntéseket szeretne hozni.

Az előadás során többek között az alábbi témákról lesz szó:

  • Mi az az ETF, és hogyan működik?

  • Aktív vs. passzív befektetés – mi a különbség, és mikor melyik a nyerő?

  • Miért választják egyre többen az ETF-eket világszerte?

  • Milyen költségekkel és kockázatokkal kell számolni?

  • Hogyan lehet ETF-ekkel diverzifikált portfóliót építeni?

  • Mikor érdemes ETF-et vásárolni, és mire figyelj a kiválasztásnál?

  • Gyakori tévhitek a passzív befektetésekről

Időpont: 2025. augusztus 10. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

