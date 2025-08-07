Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Online előadásunkon mélyebben is megvizsgáljuk, hogy mitől olyan népszerűek ezek az alapok, mikor érdemes rájuk építeni, és hogyan illeszkedhetnek egy tudatos befektető eszköztárába.
Legyen szó kezdő érdeklődőről vagy tapasztalt portfólióépítőről, webináriumunk mindenki számára hasznos, aki modern és jól átgondolt pénzügyi döntéseket szeretne hozni.
Az előadás során többek között az alábbi témákról lesz szó:
-
Mi az az ETF, és hogyan működik?
-
Aktív vs. passzív befektetés – mi a különbség, és mikor melyik a nyerő?
-
Miért választják egyre többen az ETF-eket világszerte?
-
Milyen költségekkel és kockázatokkal kell számolni?
-
Hogyan lehet ETF-ekkel diverzifikált portfóliót építeni?
-
Mikor érdemes ETF-et vásárolni, és mire figyelj a kiválasztásnál?
-
Gyakori tévhitek a passzív befektetésekről
Időpont: 2025. augusztus 10. 19:00 - 19:45
Helyszín: Az internet
