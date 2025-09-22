  • Megjelenítés
Vámháború: Mit hozott Magyarországnak az EU különutas stratégiája?
Podcast

Vámháború: Mit hozott Magyarországnak az EU különutas stratégiája?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében két francia pénzintézet friss jelentése alapján tekintettük át az aktuális európai vámterheléseket, és megnéztük, mennyire volt sikeres az Európai Unió visszafogottabb tárgyalási technikája Trumppal szemben. Megvizsgáltuk azt is, hogy mi következhet ebből Magyarország számára. A témában Szabó Dániel a Portfolio Európai Uniós ügyekkel foglalkozó gazdasági elemzője volt a vendégünk. A műsor második részében azt tekintettük át, hogy az amerikai piacról nézve miért volt rendkívül jó döntés idén a magyar forintos államkötvényekbe történő befektetés, és hogy mi várható e tekintetben az év hátralévő részében. A témáról Beke Károlyt a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • EU vámok – (01:42)
  • Makronaptár – (17:37)
  • Magyar kötvénypiac – (19:54)

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility