Vámháború: Mit hozott Magyarországnak az EU különutas stratégiája?

Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- EU vámok – (01:42)
- Makronaptár – (17:37)
- Magyar kötvénypiac – (19:54)
Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images
Rengett a föld San Franciscóban
4,3-as erősségű rengés volt.
Végzetes hatással lehetnek Donald Trump lépései Amerika globális hatalmára
Diplomaták nyilatkoztak a Politicónak.
A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget
Itt a nagy hátraarc.
Régiós összefogás: Magyarország számára is fontos áramlobbi formálódik
Segítséget kérnek Brüsszeltől.
A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés
Ez egyáltalán nem a piaci konszenzus.
Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése
Feszült a helyzet.
Kiderült: komoly bajba kerülhet a NATO, ha az oroszok tényleg támadnak
Erős számok jöttek a keleti védvonalról.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?