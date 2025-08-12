Lassul az állampapírok rohama, de a FixMÁP és BMÁP még mindig tarol

FIN-CON 2025 Az első összefoglaló szakmai konferencia, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, MNB, Minisztérium, külföldi közvetítő) képviselteti magát a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében tartandó rendezvényen.

Közzétette a 32. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 32. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 25,42 milliárd Ft (+-51%)

25,42 milliárd Ft (+-51%) Bónusz Magyar Állampapír: 15,45 milliárd Ft (+-53%)

15,45 milliárd Ft (+-53%) Kincstári Takarékjegy: 7,99 milliárd Ft (+3%)

7,99 milliárd Ft (+3%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 7,57 milliárd Ft (+21%)

7,57 milliárd Ft (+21%) Prémium Magyar Állampapír: 0,89 milliárd Ft (-16%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 57,3 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 32. heti számokkal együtt idén már összesen 3600 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1795 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1024 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 338 milliárd forintért vették idén a befektetők, nem számítva a Nyomdai Magyar Állampapír Plusz adatait.

A július közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4391 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, július közepén már a 2697 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2285 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

