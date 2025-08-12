Lassul az állampapírok rohama, de a FixMÁP és BMÁP még mindig tarol

Közzétette a 32. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.
Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 32. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 25,42 milliárd Ft (+-51%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 15,45 milliárd Ft (+-53%)
- Kincstári Takarékjegy: 7,99 milliárd Ft (+3%)
- Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 7,57 milliárd Ft (+21%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,89 milliárd Ft (-16%)
Ezáltal múlt héten mindösszesen 57,3 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 32. heti számokkal együtt idén már összesen 3600 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1795 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1024 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 338 milliárd forintért vették idén a befektetők, nem számítva a Nyomdai Magyar Állampapír Plusz adatait.
A július közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4391 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, július közepén már a 2697 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2285 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is
Csendes a devizapiac, de lehet, hogy csak kora délutánig.
Szinte még vízre se bocsátotta Moszkva a legújabb hajóját, el is süllyedt
Fejre állt a Kapitan Usakov.
Hullottak a drónok Oroszországra - Értékes célpontok kaphattak találatot
Tűz alatt a hadiipar.
Miért nem kap már erőre a magyar gazdaság?
Leálltak a motorok.
Oroszország szívét érte Kijev súlyos csapása: leállt a kulcsfontosságú üzem, ez még nagy bajt hozhat
Nem ez az első a hónapban.
Megjelent a várva várt kormányrendelet az Otthon Start Programról
Az adminsztrációt is felpörgetné a kormány.
Bréking! Utolsó pillanatban döntött Donald Trump a kínai vámokról
Aláírta a rendeletet.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.