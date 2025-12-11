Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Damodaran sabbaticalra megy – (01:29)

A SpaceX kapitalizációja, Google – (04:23)

Warner felvásárlás – (08:21)

Vörös riasztás az OpenAI-nál – (16:39)

Konkurenciánk, Scott Galloway – (21:09)

Véget ér a mennyiségi szigorítás a Fednél – (24:14)

Meddig hajthatják még felfelé az aranyt? – (30:22)

Japán kisbefektetők kockázatos ügyletei – (33:04)

Long/Short játék – (37:55)

