Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?

Csúcsra jártak a tőkepiacok az ünnepi időszak előtt: tonnaszám veszik a nemesfémet a 4200 dolláros csúcs közelében is, eközben a Google olyan nagy gólt rúgott az AI-meccsen, hogy az OpenAI-nál vészüzemmódba kapcsoltak, és kiadták a vörös riasztást. A japán kisbefektetők kockázatos devizaügyletei is érdekes témát adtak, amit talán egyszer majd a Netflix dokumentumfilmben is feldolgozhat, de vajon az alkotás a saját platformjukon, vagy az HBO Maxon kap majd helyet? Szó volt tehát a Netflix–Paramount licitháborúról, a Fed enyhüléséről, és a bitcoin helyzetét is értékelte az Invest legújabb adásában Nagy Viktor és Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Damodaran sabbaticalra megy – (01:29)
  • A SpaceX kapitalizációja, Google – (04:23)
  • Warner felvásárlás – (08:21)
  • Vörös riasztás az OpenAI-nál – (16:39)
  • Konkurenciánk, Scott Galloway – (21:09)
  • Véget ér a mennyiségi szigorítás a Fednél – (24:14)
  • Meddig hajthatják még felfelé az aranyt? – (30:22)
  • Japán kisbefektetők kockázatos ügyletei – (33:04)
  • Long/Short játék – (37:55)

