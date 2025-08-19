Japán gigavállalat vásárolja be magát az Intelbe, kilőtt az árfolyam

A bejelentés szerint a japán konglomerátum 23 dolláros árfolyamon vásárol az Intel részvényeiből, ami a cég közel 2 százalékának megszerzését jelenti. A tranzakció után a SoftBank az Intel ötödik legnagyobb részvényesévé válik.
Az Intel részvényei a bejelentést követően mintegy 6 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben. A vállalat papírjai tavaly értékük 60 százalékát elveszítették, ami a cég több mint fél évszázados tőzsdei történetének legrosszabb teljesítménye volt.
Masa és én évtizedek óta szorosan együttműködünk, és nagyra értékelem az Intelbe vetett bizalmát ezzel a befektetéssel
- nyilatkozta Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója, utalva Masayoshi Sonra, a SoftBank alapítójára.
Az Intel különösen nehéz időszakon megy keresztül, mivel nem tudott profitálni a mesterséges intelligencia által hajtott fejlett félvezetők iránti keresletből, miközben jelentős összegeket költött gyártási üzletágának fejlesztésére, amely még továbbra sem szerzett jelentős ügyfeleket.
A vállalat az amerikai kormány figyelmének középpontjában áll, mivel az egyetlen amerikai cég, amely képes a legfejlettebb chipek gyártására. Tan vezérigazgató a múlt héten találkozott Donald Trump elnökkel, miután az elnök korábban a lemondását követelte. Sajtójelentések szerint az amerikai kormány fontolgatja, hogy részesedést szerez az Intelben.
A SoftBank eközben egyre jelentősebb szereplővé válik a globális chip- és AI-piacon. 2016-ban felvásárolta az Arm chipgyártót, amely ma már közel 150 milliárd dollárt ér. Idén márciusban pedig bejelentette, hogy 6,5 milliárd dollárért megvásárolja az Ampere Computing chipgyártót.
Ez a stratégiai befektetés tükrözi azt a meggyőződésünket, hogy a fejlett félvezető-gyártás és -ellátás tovább fog bővülni az Egyesült Államokban, és az Intel kritikus szerepet fog játszani ebben
- mondta Son a Softbank közleménye szerint.
