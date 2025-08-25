Új befektetési forma terjed: a nagy tőzsdék vezetői sürgős levélben figyelmeztetnek a veszélyekre

A világ legnagyobb tőzsdéit képviselő szervezet felszólította az értékpapír-felügyeleti hatóságokat, hogy lépjenek fel a tokenizált részvények ellen, mivel ezek a blokklánc-alapú eszközök új kockázatokat jelentenek a befektetők számára és veszélyeztethetik a piac integritását.

A tokenizált részvények olyan blokklánc-alapú tokenek, amelyek vállalati részvényeket képviselnek. Bár ezek a tokenek az értékpapírok tulajdonjogát jelenítik meg,

a befektetők nem válnak részvényesekké az alapul szolgáló vállalatban.

A Coinbase kriptotőzsde és a Robinhood brókercég is aktívan terjeszkedik ebben a kezdeti szakaszban lévő szegmensben, amely alapjaiban változtathatja meg az értékpapír-befektetési környezetet. A támogatók szerint a tokenizált részvények csökkenthetik a kereskedési költségeket, felgyorsíthatják az elszámolást és lehetővé teszik a napi 24 órás kereskedést.

A World Federation of Exchanges (WFE) múlt pénteken három szabályozó testületnek küldött levelében aggodalmát fejezte ki, hogy ezek a tokenek "utánozzák" a részvényeket anélkül, hogy ugyanazokat a jogokat vagy kereskedési biztosítékokat nyújtanák. A levelet az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) Kripto Munkacsoportjának, az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) és a globális értékpapír-felügyeleti szerv, az IOSCO Fintech Munkacsoportjának címezték.

Aggasztónak találjuk a brókerek és kripto-kereskedési platformok sokaságát, amelyek úgynevezett tokenizált amerikai részvényeket kínálnak vagy szándékoznak kínálni

- írta a WFE a Reuters által látott levélben.

Ezeket a termékeket részvénytokenként vagy részvényekkel egyenértékűként forgalmazzák, holott nem azok.

A WFE szerint a részvények kibocsátói – azok a vállalatok, amelyek részvényeit utánozzák – hírnévkárosodást szenvedhetnek, ha a tokenek kudarcot vallanak. Nandini Sukumar, a WFE vezérigazgatója elmondta a Reutersnek, hogy a szervezet álláspontja a piaci infrastruktúra szereplőinek és a tágabb pénzügyi szektor aggodalmait tükrözi, hozzátéve, hogy egyes részvénykibocsátók már jelezték aggályaikat a tőzsdéiknek.

A WFE szerint a szabályozóknak értékpapír-szabályokat kellene alkalmazniuk a tokenizált eszközökre, tisztázniuk kellene a tulajdonjogra és letétkezelésre vonatkozó jogi kereteket, és meg kellene akadályozniuk, hogy ezeket részvényekkel egyenértékű termékekként forgalmazzák.

Júniusban a Robinhood kereskedési platform elkezdett tokenizált részvényeket forgalmazni az EU-s ügyfelei számára, és bejelentette, hogy olyan tokeneket is kínálna, amelyek zártkörű vállalatok, köztük az OpenAI részvényeit képviselik. Az OpenAI válaszul közölte, hogy nem támogatja a tokeneket és nem vesz részt a kibocsátásban.

A Coinbase a Reuters júniusi jelentése szerint engedélyt kér az SEC-től, hogy tokenizált részvényeket kínálhasson ügyfeleinek. Egy SEC-biztos júliusban kijelentette, hogy a tokenizált értékpapíroknak továbbra is meg kell felelniük az értékpapír-szabályozásoknak.

