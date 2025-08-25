Új befektetési forma terjed: a nagy tőzsdék vezetői sürgős levélben figyelmeztetnek a veszélyekre

A tokenizált részvények olyan blokklánc-alapú tokenek, amelyek vállalati részvényeket képviselnek. Bár ezek a tokenek az értékpapírok tulajdonjogát jelenítik meg,
a befektetők nem válnak részvényesekké az alapul szolgáló vállalatban.
A Coinbase kriptotőzsde és a Robinhood brókercég is aktívan terjeszkedik ebben a kezdeti szakaszban lévő szegmensben, amely alapjaiban változtathatja meg az értékpapír-befektetési környezetet. A támogatók szerint a tokenizált részvények csökkenthetik a kereskedési költségeket, felgyorsíthatják az elszámolást és lehetővé teszik a napi 24 órás kereskedést.
A World Federation of Exchanges (WFE) múlt pénteken három szabályozó testületnek küldött levelében aggodalmát fejezte ki, hogy ezek a tokenek "utánozzák" a részvényeket anélkül, hogy ugyanazokat a jogokat vagy kereskedési biztosítékokat nyújtanák. A levelet az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) Kripto Munkacsoportjának, az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) és a globális értékpapír-felügyeleti szerv, az IOSCO Fintech Munkacsoportjának címezték.
Aggasztónak találjuk a brókerek és kripto-kereskedési platformok sokaságát, amelyek úgynevezett tokenizált amerikai részvényeket kínálnak vagy szándékoznak kínálni
- írta a WFE a Reuters által látott levélben.
Ezeket a termékeket részvénytokenként vagy részvényekkel egyenértékűként forgalmazzák, holott nem azok.
A WFE szerint a részvények kibocsátói – azok a vállalatok, amelyek részvényeit utánozzák – hírnévkárosodást szenvedhetnek, ha a tokenek kudarcot vallanak. Nandini Sukumar, a WFE vezérigazgatója elmondta a Reutersnek, hogy a szervezet álláspontja a piaci infrastruktúra szereplőinek és a tágabb pénzügyi szektor aggodalmait tükrözi, hozzátéve, hogy egyes részvénykibocsátók már jelezték aggályaikat a tőzsdéiknek.
A WFE szerint a szabályozóknak értékpapír-szabályokat kellene alkalmazniuk a tokenizált eszközökre, tisztázniuk kellene a tulajdonjogra és letétkezelésre vonatkozó jogi kereteket, és meg kellene akadályozniuk, hogy ezeket részvényekkel egyenértékű termékekként forgalmazzák.
Júniusban a Robinhood kereskedési platform elkezdett tokenizált részvényeket forgalmazni az EU-s ügyfelei számára, és bejelentette, hogy olyan tokeneket is kínálna, amelyek zártkörű vállalatok, köztük az OpenAI részvényeit képviselik. Az OpenAI válaszul közölte, hogy nem támogatja a tokeneket és nem vesz részt a kibocsátásban.
A Coinbase a Reuters júniusi jelentése szerint engedélyt kér az SEC-től, hogy tokenizált részvényeket kínálhasson ügyfeleinek. Egy SEC-biztos júliusban kijelentette, hogy a tokenizált értékpapíroknak továbbra is meg kell felelniük az értékpapír-szabályozásoknak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Új teória látott napvilágot a tragikus légikatasztrófáról: más okból zuhant le a gép, mint eddig hitték?
Egy ügyvéd szerint nem bizonyítható a pilótahiba.
Itt van a legtöbb vérszívó: fél Magyarországot érinti a gyérítés
Közel 250 településen folytatják ezen a héten.
Népszerű éttermek húzhatják le a rolót Budapesten – Megszólalt a tulajdonos az okokról
Nehézséget jelent a szigorú kormányzati politika.
Feloldják a shortolási tilalmat a török tőzsdén
A hónap végén.
Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök
Elindult a szervezkedés.
Tőkepiaci együttműködést kötöttek a közép- és kelet-európai régió országai
Köztük Magyarország is.
Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Megnéztük, mi áll a gazdasági csoda hátterében.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?