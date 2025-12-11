  • Megjelenítés
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
Podcast

Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy az amerikai jegybank sorozatban harmadszor vágott 25 bázispontot az alapkamaton. Mit jelent mindez a részvénypiacokra nézve, hogyan alakulhat a dollár árfolyama, és mikor jöhet a következő kamatvágás? A témáról Móró Tamást, a Concorde Értékpapír vezető stratégáját kérdeztük. A műsor második részében a szerb NIS kőolajvállalat orosz tulajdonrészének esetleges Mol általi felvásárlásáról volt szó. Arról, hogy megérheti-e a beruházás és mi a jelentősége hazánk számára, Mohos Kristófot, a Portfolio üzemanyagpiaci elemzőjét kérdeztük.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Fed-kamatvágás: jöhet az új S&P500 all-time high? − (01:30)
  • Megveheti a Mol a szerb NIS kőolajcég orosz tulajdonrészét (11:46)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility