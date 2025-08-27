Rekordot döntött a Lego

A dán játékgyártó Lego szerdán jelentette be, hogy az első félévi értékesítése 12%-kal nőtt, elérve a rekordnak számító 34,6 milliárd dán koronát.
A játékpiac idén ismét növekedésnek indult, de mi ezt is túlszárnyaljuk és piaci részesedést szerzünk"
- nyilatkozta Niels Christiansen, a Lego vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a szélesebb játékpiac közel 7%-kal bővült.
A Lego minden piacán növekedést jelentett, beleértve Kínát is, ahol az elmúlt években kihívásokkal szembesült.
A kereskedelmi feszültségekhez kapcsolódó gazdasági bizonytalanságok ellenére a Lego nem tapasztalt jelentős tendenciát arra, hogy az amerikai vásárlók olcsóbb termékekre váltanának.
Az első hat hónap működési nyeresége 10%-kal, 9 milliárd koronára nőtt, amit a Lego globális gyártóhálózata támogatott, amely hat gyárat foglal magában Dániában, Magyarországon, Csehországban, Mexikóban, Kínában és Vietnamban.
Észszerű felépítésű ellátási láncunk van. Az általunk alkalmazott logika szerint a termékeket a lehető legközelebb szeretnénk gyártani a fogyasztókhoz"
- mondta Christiansen, hozzátéve, hogy a vállalat képes volt kezelni a vámok hatásait.
A Lego bővíti legnagyobb gyártóüzemét a mexikói Monterreyben és Magyarországon is, míg a virginiai új amerikai gyár építése várhatóan 2027-re fejeződik be.
Christiansen elmondta, hogy a virginiai telephely a növekedés érdekében, nem pedig a vámokra adott válaszként lett tervezve.
Az amerikai eladások kétszámjegyű ütemben nőttek, és Christiansen megjegyezte, hogy a helyi játékpiac magasabb növekedési szintekre tért vissza, mint az elmúlt években.
A vállalat rekordszámú, 314 új építőkészletet dobott piacra 2025 első felében, és fogyasztói bázisát olyan márkákkal való partnerségeken keresztül bővíti, mint a Bluey és a One Piece. A Pokémonnal való együttműködés peidg 2026-ban debütál.
A Lego versenytársai, köztük a Barbie-gyártó Mattel és a My Little Pony-t készítő Hasbro, továbbra is jobban ki vannak téve a vámok ingadozásának a kínai gyártástól való függőségük miatt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
