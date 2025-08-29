MNB: jogosulatlanul gyűjtötték a befektetők pénzét amerikai olajkutakra, itt a 60 milliós bírság

A Magyar Nemzeti Bank 55 millió forint bírságot szabott ki az OMR OIL LLC-re felügyeleti engedély nélküli forrásgyűjtés, valamint 5,5 millió forint bírságot egy külföldi magánszemélyre a tevékenységben való érdemi közreműködés miatt - közölte a felügyelet. Az érintettek állítólagos amerikai olajkutak létesítésére, működtetésére hivatkozva ígértek jogosulatlanul, üzletszerűen hozamot a hazai befektetőknek - tudatta közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott az amerikai székhelyű, tevékenységének népszerűsítésére

korábban az olajkutam.com honlapot és közösségi médiafelületet is működtető OMR OIL LLC, valamint egy ahhoz kötődő magánszemély

tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja – többek között − annak megállapítása volt, hogy a társaság végez-e üzletszerűen jogosulatlan, az MNB engedélyéhez kötött forrásgyűjtési tevékenységet, és a magánszemély érdemben közreműködik-e abban - tudatta közleményében az MNB.

A felügyelet megállapította, hogy az OMR OIL LLC – állítólagos amerikai olajkutak létesítésére és működtetéséhez való forrásbevonásra – több tucat magyar magánszeméllyel kötött megbízási szerződéseket.

Az OMR OIL LLC részére a befektetők több százezer amerikai dollár befizetést utaltak át.

A társaság ennek fejében rendszeres hozam megfizetését vállalta a vele szerződő befektetőknek - írja a közlemény.

Az MNB vizsgálata feltárta, hogy az OMR OIL LLC tevékenységét üzletszerűen, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként, nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben végezte. A közreműködő magánszemély pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező szerepet játszott annak tevékenységében - tartalmazza a közlemény.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási – így más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó – tevékenységet folytasson. A társaságot emellett

55 millió forint, a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt pedig 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.

A bírságösszeg megállapítása kapcsán az OMR OIL LLC esetében súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság jelentős összegű forrást gyűjtött össze jogosulatlanul, és tevékenységét huzamosabb időn át végezte - hívta fel a figyelmet a jegybank.

Mint emlékezetes, az MNB korábban, már vizsgálata során befektetővédelmi okokból megtiltotta az OMR OIL LLC-nek és a magánszemélynek bármilyen jogosulatlan tevékenység folytatását. A társaságra vonatkozó figyelmeztetést tett közzé honlapján, illetve a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.

A felügyelet mostani határozata semmilyen formában nem érinti az ügyfél befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő kötelezettségét - közölte a felügyelet. Az MNB ismételten felhívta a befektetni szándékozók figyelmét arra:

egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval,

és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodái, s honlapja segítséget nyújtanak ehhez a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ