Sürgetik Trumpékat a német autóipari szereplők

A VDA szerint
az Egyesült Államoknak haladéktalanul csökkentenie kell az EU-ból származó autóimportra kivetett vámokat 27,5%-ról 15%-ra,
miután Brüsszel megkezdte az amerikai termékekre vonatkozó vámok eltörlésének jogalkotási folyamatát.
Az autóipar számára a jelenlegi magas többletterhek jelentős pénzügyi veszteségeket okoznak. Ezért rendkívül fontos, hogy a vállalatok gyors könnyítést kapjanak ezen a területen"
- nyilatkozta pénteken Hildegard Mueller, a VDA elnöke.
Forrás: Reuters
