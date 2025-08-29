  • Megjelenítés
Sürgetik Trumpékat a német autóipari szereplők
A német autóipari szövetség (VDA) sürgeti Washingtont, hogy tartsa be az EU-val kötött megállapodást, és csökkentse az európai autóimportra kivetett vámokat augusztus 1-jétől.

A VDA szerint

az Egyesült Államoknak haladéktalanul csökkentenie kell az EU-ból származó autóimportra kivetett vámokat 27,5%-ról 15%-ra,

miután Brüsszel megkezdte az amerikai termékekre vonatkozó vámok eltörlésének jogalkotási folyamatát.

Az autóipar számára a jelenlegi magas többletterhek jelentős pénzügyi veszteségeket okoznak. Ezért rendkívül fontos, hogy a vállalatok gyors könnyítést kapjanak ezen a területen"

- nyilatkozta pénteken Hildegard Mueller, a VDA elnöke.

Forrás: Reuters

