Megrohamozták a befektetők a kínai óriáscég papírjait

A kínai e-kereskedelmi vállalat az év legnagyobb átváltható kötvénykibocsátását hajtotta végre. A 2032-ben lejáró, nulla kamatozású kötvények amerikai letéti részvényekre (ADR) válthatók át, 31,25%-os átváltási prémiummal.

A befektetők a kibocsátás többszörösére jelentettek be érdeklődést, ami jól mutatja a piac bizalmát.

Az Alibaba részvényei 0,4%-kal emelkedtek Hongkongban, míg amerikai ADR-jei 2,9%-os növekedést mutattak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A kínai technológiai szektor szereplői között zajló kiélezett verseny jelentős tőkeigényt generál. A Baidu a héten 618 millió dollárnyi kötvényt bocsátott ki, a Tencent négy év után először fontolgatja a nyilvános kötvénykibocsátást, a Meituan pedig ugyancsak kötvénykibocsátást tervez.

Az Alibaba a kötvénykibocsátásból származó bevételt adatközpontjainak bővítésére, technológiai fejlesztésekre és nemzetközi kereskedelmi műveleteinek kiterjesztésére fordítja. A vállalat korábban bejelentette, hogy három év alatt 53 milliárd dollárt költ mesterséges intelligencia infrastruktúrára.

Címlapkép forrása: Shutterstock

